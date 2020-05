Onsdag skal det avholdes et møte mellom spillere, Premier League, medisinsk personale og spillerforbundet i England.

Der gjenopptagelsen av Premier League og lagtreninger blant annet skal diskuteres.

Offisielle protokoller skal tirsdag ha blitt sendt rundt om til spillere og ledere om hva de har i vente.

I de protokollene står det blant annet at sosial distanse må avholdes strengt, skriver BBC.

Taklinger vil være forbudt, baner vil bli desinfisert og spillere blir begrenset til grupper på fem når ligaen starter den første fasen av lagtrening.

Hjørneflagg, baller, kjegler, målstenger og til og med spilleflater vil bli desinfisert før hver økt.

Pågående overvåkningstiltak som inngår i videre veiledning inkluderer testing to ganger i uken, og et daglig spørreskjema for trening og temperaturkontroll.

Flere bekymringer

Ifølge BBC har det engelske spillerforbundet (PFA) hørt med en rekke spillere, spesielt de som har underliggende helsemessige forhold som astma eller spillere som er av svart eller etnisk bakgrunn, at de har reelle bekymringer for å begynne å spille igjen.

Svarte menn og kvinner har nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å dø av koronavirus enn hvite mennesker i England og Wales, ifølge Office National Statistics.

Britiske myndigheter har åpnet for at man kan spille kamper igjen uten publikum i juni, men det er motstand fra flere klubber mot planen om å gjøre det på nøytral bane. Dessuten har flere spillere uttrykt at de er skeptiske til å skulle spille igjen mens pandemien pågår.

– Klubbene har gjort det klart at spillerne må konsulteres på en ordentlig måte, og at vi må lytte til deres innspill, sier Premier League-direktør Richard Masters til Sky Sports.

Kan få spille på hjemmebaner

Premier League-klubbene forventes å få lov til å bruke sine egne hjemmebaner for å fullføre sesongen. Dette er etter positive samtaler mellom fotballspillere, myndighetene og politiet, skriver The Times.

Mandag ba de 20 klubbene ligasjefene om å å presse regjeringen og politiet til å revurdere forslaget om å bruke nøytrale arenaer for de resterende 92 kampene.

Englands politisjef for fotballen Mark Roberts hadde sagt at det var nødvendig å unngå risikoen for at supportere samlet seg utenfor stadioner under kamper som spilles bak lukkede dører. Roberts fortalte klubbene som var i mot ideén om å ta grep om situasjonen.

(TV 2 Sporten/NTB)