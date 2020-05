Da lagkompisene hadde kjetting og kroker i bilen, ante norske Marius uråd

Fotballfest 16. mai: Se TB-KI Klaksvik fra kl. 14.30

Det er tre dager til fotballens festdag, 16. mai. I år blir det ikke nervepirrende action fra Lerkendal, Brann stadion og Marienlyst. I stedet blir det fotballdrama fra Við Stórá der TB tar imot KI Klaksvik, to lag som begge tapte i serieåpningen.

TB er Færøyenes eldste fotballklubb og ligger i den største landsbyen Tværoyri på Sørøya, hvor blant annet Brann-spiller Gilli Rólantsson vokste opp.

Við Stórá er en fryktet bortearena. Man må ta ferge i to timer for å komme dit. Så venter et heltent hjemmelag som tar i bruk alle midler for å vinne. Det er krig og kaos i 90 minutter.

Hvaljakt

Den norske keeperen Marius Berntzen spilte for TB i 2017-sesongen. Han forteller om en barsk spillergruppe. Fotballtrening var imidlertid ikke det viktigste.

Fangst av grindhval har lange tradisjoner på Færøyene. Selv om sjødyret er fredet flere steder i verden, holder færøyingene fortsatt på med det de kaller for «grindadrap». Med båter styrer de hvalene mot land, slik at de strander.

– Det er en periode på sensommeren hvor jeg tror det er hvalsesong. Da er det flokker av grindhval rundt øyene. Kommer en av hvalene for tett på fastlandet, kjører de ut i båter og leder dem inn i forskjellige bukter. Jeg husker en dag det gikk rykter om at det kom en flokk. Beskjeden var at det ikke var sikkert at det ble trening. Vi hadde en skotsk og nederlandsk trener som ikke var vant til det, så det var en interessekonflikt om hva som skulle skje. Vi valgte å begynne å trene, men etter en halvtime merket jeg at folk begynte å prate, sier keeperen.

Berntzen forteller at det samlet seg andre øyboere rundt treningsfeltet.

– De lurte på hvorfor spillerne ikke hjalp til. Da så jeg gutta på laget ha kjetting og kroker i bilen. Jeg tenkte: «Dette er jo sinnssykt». Plutselig ble treningen blåst av. Da var det alle mann til pumpene. Vi dro opp til en bukt, og da var det bare å kaste seg uti. Da var det mann mot hval. Det var ikke så mange hjelpemidler. Jeg holdt meg greit på sidelinjen, for å si det sånn, smiler han.

Flådde fugl

En av de tøffeste gutta i ligaen er Poul Ingason. Midtstopperen, som beskrives som en blanding av Diego Costa og Pepe, er kjent for sin kompromissløse stil.