– Jeg er takknemlig for at de ga meg et spark i ræva, nå er trening mitt dop, sier Thorvaldsen. Vi møter han i Lier i Drammen hvor han bor.

Han sikter til Idrett skaper sjanser, et prosjekt i regi av Norges Idrettsforbund for rusavhengige. Flere særforbund har dette tilbudet til tidligere rusavhengige.

Roger snakker åpent og usminket om sin fortid før han for ett år siden ble hektet av sykling.

– Sykling er som dop. Du blir avhengig, og jeg føler hver dag at jeg MÅ ut og trene. Når jeg etter en treningstur på noen timer, får i meg litt mat og setter meg i godstolen, så kjenner jeg at endorfinene virkelig rører på seg i kroppen, forteller han stolt.

Vært i tøffere tider

Men, det er ikke bare å sette seg på tohjulingen og bruke kreftene på pedalene, for Roger er svaksynt og kan kun kjøre tandem.

– Du har ingen sykkelkarriere å skryte av?

– Nei, jeg har 30 år med rusmisbruk og har vel fem av de i fengsel.

– Du har også kanskje opplevd større kriser enn den vi er i nå, koronakrisen?

– Ja, det er bare piece of cake, kun småtteri i forhold til mine opplevelser som fulgte med dopmisbruk.

– Hva slags forhold og kontakt har du med miljøet du var i?

– Jeg kjenner jo på det nesten daglig, jeg var jo avheng av dop. Det er noen av de gamle kjenningene som ringer meg av og til. Men – de fleste er døde.

Radikal forbedring

Inge Skjeggerud er en av treningskameratene, eller pilotene som de kalles. Han forteller om en eventyrlig framgang etter ett års trening.

– Han startet vel på null og kondisjon og styrken er vel fem, seks, sju ganger bedre nå. Roger er sta og det har hjulpet, vi kan brutalt si at han har overvunnet naturkreftene, sier Skjeggerud.

– Det handler om ikke å gi seg og etter nå ha vært fem år rusfri så skal jeg klare meg med hjelp av trening, sier Roger Thorvaldsen.