Storklubber vil ha uavhengig granskning av Tennisforbundet

– Oppførselen skal være i tråd med vanlig folkeskikk

Daglig leder i klubben, Reidar Nilsen, påpeker at klubben har fått «mye god hjelp» fra forbundet og at «ukultur»-ordet er å ta for hardt i.

– På generell basis har jeg tillit til dem. Jeg vil bli overrasket om det skulle vise seg at det er solid korrupsjon som har funnet sted. Men når det kommer en del beskyldninger, så er det greit å undersøke om det er hold i de. Det vil også være bra for forbundet, sier han til TV 2.

– Hva tenker du om alt som har kommet frem i det siste?

– Det er lite heldig for tennisen. Alle som jobber her er opptatt av at ting skal foregå på en skikkelig måte, og alle er opptatt av at alle skal forholde seg til reglene - for eksempel i forbindelse med korona. Oppførselen skal være i tråd med vanlig folkeskikk.

Daglig leder i HTK, Inger Bjerke, kjenner seg heller ikke igjen i den angivelige ukulturen, men støtter likevel en granskning.

– Jeg har tillit til administrasjonen. Det er folk vi har jobbet mye med i mange år. Om det er andre ting som bør tas opp, er det veldig viktig at klubber, styrer og så videre tar opp saker der de kan, sier hun, og legger til at «det er viktig at de som skal granske graver dypt».

NTF skrev i forrige uke at de skulle ha en intern gjennomgang av avtaler og regler:

«I lys av prosessen NTF har vært gjennom den siste tiden, vil vi på ny se på våre interne avtaler og regler. Administrasjonen har startet arbeidet», kan man lese på forbundets nettsider.