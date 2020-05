Øst politidistrikt understreker at Kjustad Eriksson aldri har hatt eller vært tiltenkt en rolle i påtaleteamet eller i etterforskningen av drapssaken.

Planen var hun skulle ta over som politiets ansikt utad, for å avlaste påtaleansvarlig Haris Hrenovica, slik politiinspektør Tommy Brøske i lang tid har gjort.

På en pressekonferanse på formiddagen 28. april, der politiet offentliggjorde at Tom Hagen (70) var pågrepet og siktet for drapet på kona Anne-Elisabeth (69), ble Kjustad Eriksson introdusert nettopp av Brøske.

– Da gir jeg ordet til politiadvokat Åse Kjustad Eriksson, som er politiets talsperson i saken fremover, sa Brøske.

Politiet: – Ikke inhabil

For Kjustad Eriksson ble det med den ene opptredenen.

Kort tid senere ble hun nemlig kjent med at hun har en relasjon til «en person med en perifer rolle i sakskomplekset», opplyser påtaleleder Mona Hertzenberg i Øst politidistrikt til TV 2.

– Derfor ble det besluttet at hun likevel ikke skulle ta rollen knyttet til mediehåndtering. Det ble ikke knyttet til inhabilitet, og det ble gjort ut i fra et føre-var-prinsipp, for å unngå å komme i en situasjon der relasjonen ble problematisert, sier Hertzenberg.

Politidistriktet har ikke besvart TV 2s spørsmål om hvorvidt politiet selv mener relasjonen ville gjort det problematisk for Kjustad Eriksson å fortsette i rollen.

Kjustad Eriksson selv har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Stille fra politiet

Siden Hagen ble løslatt fra varetekt etter elleve dager, har Øst politidistrikt vært lite tilgjengelige. Det er heller ikke planlagt nye pressetreff de kommende dagene, opplyser de til TV 2.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har flere ganger problematisert politiets håndtering av saken – også håndteringen av pressen.

Da politiet mandag ikke ønsket å svare på om de har flere beviser enn de fremla for retten, mente Holden det hele måtte være en misforståelse.

– Jeg forutsetter naturligvis at politiet fremlegger alle sakens dokumenter slik de skal gjøre. Med mindre politiet sikter til bevis som er fremskaffet etter rettsmøtet i tingretten, synes jeg det er betenkelig at de uttaler seg på en måte som er egnet til å forvirre allmennheten, sier han.

Tirsdag sier Holden til VG at han mener det er uforståelig at politiet offentlig kan kalle boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen for et åsted.

– I et år og seks måneder har politiet ikke kunnet si noe om hvor et eventuelt drap har funnet sted. Jeg forstår kort og godt ikke hva som har endret seg den siste tiden, som gjør at politiet mener de har bevismessig dekning for en slik påstand, sier han til avisen.