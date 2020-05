Derfor blir ferien dyrere framover

– Prisene på fly vil gå opp ganske kraftig, og og flytrafikken vil gå ned. Flyselskapene er blitt pålagt å stenge ned til en meget høy kostnad, sier Berge.

I likhet med Elnæs påpeker han at flyselskapene til en høy kostnad har demontert hele sitt apparat for å slutte å frakte passasjerer, og at det vil koste mye penger å få i gang systemet igjen.

– Før flyselskapene begynner å fly med høyt volum igjen, vil de være sikre på at de ikke stenges ned igjen. Derfor kommer de til å være forsiktige før de øker volumet, slik at tilbudet kommer til å være begrenset i lang tid.

Lenge til vanlig kapasitet

Berge spår at flere flyselskaper vil benytte koronakrisen til å gjøre reduksjoner og innsparinger som ellers ville vært vanskelig å gjøre med fagforeninger.

– Dette vil føre til prispress oppover og dyrere billetter, mener Berge.

Norwegian var svært nære å gå konkurs, men ble reddet da de fikk aksjonærer, obligasjonseiere og leasingselskaper med på at deler av selskapets enorme gjeld omgjøres til aksjer. Berge understreker viktigheten Norwegians eksistens har for billettprisene.

– Markedet behøver Norwegian. Prisene vil være høyere med eller uten Norwegian, men uten Norwegian vil det koste forbrukerne mye penger.

Det er utviklingen i spredningen av koronaviruset som avgjør når flyselskapene er tilbake til vanlig kapasitet. Mye tyder på at det er en god stund til.

– Signalene i markedet indikerer at det kan ta mer enn to år. Innenrikstrafikk vil komme i gang først, etterfulgt av kortdistanse. Langdistanse vil komme i gang senest, sier Berge.

– Må vente lenge på inntektsøkning

Førsteamanuensis Espen Andersen ved BI peker på at flybransjen har høye faste kostnader, sterk konkurranse, og operative begrensninger som tomme midtseter.

– Sannsynligvis blir prisene høyere i en periode, fordi selskapene ikke har kapital til å kjøre noen priskrig og må tjene penger fra første krone, sier Andersen.

Han vil ikke spå hvor mye prisene vil øke med eller hvor lenge prisøkningen vil vare, men minner om hva som skjedde sist det var en økonomisk nedgang.

– Etter den amerikanske finanskrisen i 2008, varte det cirka til 2015 før inntjeningen til de amerikanske selskapene var på samme nivå som i 2008.

– Prisene vil nok gå ned før det, men noen økning i inntekter for hele markedet skal man nok måtte vente i alle fall fem år på – og mye av veksten kommer an på hvor fort Kina kommer i gang igjen, sier Andersen.

– Ønsker å være konkurransedyktige

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier det er markedet som bestemmer prisene, med en rekke analyser, vurderinger og avgjørelser som ligger bak.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian skriver i en e-post til TV 2 at epidemien på kort tid har endret vilkårene for kommersiell luftfart.

– Strenge reiserestriksjoner innført av myndighetene og manglende etterspørsel betyr at kommersiell luftfart for øyeblikket har svært magre kår i hele verden. Situasjonen og utsiktene er ganske usikre, men vi håper helsesituasjonen snart gjør at det igjen blir grunnlag for luftfart på kommersielle vilkår, sier Hjørnholm.

– Det ligger i Norwegians DNA å tilby priser som gjør at alle har råd til å reise, og vi ønsker også i fremtiden å være konkurransedyktige og tilby reiser i moderne og komfortable fly til overkommelige priser.