Tybring-Gjedde gikk i protest etter personlig strid med utenriksministeren

– Hun svarte ikke på spørsmålet, men valgte heller å komme med svært sårende, stigmatiserende og belastende beskyldninger. Beskyldninger som ikke er Stortinget verdig og som jeg faktisk trodde politikere hadde sluttet å komme med, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Slik var striden som utspilte seg i Stortinget halv tre i ettermiddag og som skapte reaksjoner blant stortingspolitikere:

– Norge er en stor bidragsyter til migrasjonshåndtering globalt, og vi er det landet i Europa som tar imot flest kvoteflyktninger per innbygger, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin redegjørelse til Stortinget om «viktige EU- og EØS-saker».

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, ville ha svar på om hun var stolt av å ta imot 3000 kvoteflyktninger, og om:

«Statsråden i sitt eget nabolag og omgangsvennene hun har omgås disse flyktningen til daglig og opplever utfordringene blant folk flest, eller om det er i festtaler her i Stortinget og andre steder hvor man ønsker å være inkluderende og kanskje få noen internasjonale stillinger ute som nordmenn bekler med glede over hele verden.»

– Mye forskjellig

– Her var det som vanlig mye forskjellig, svarte utenriksministeren.

Hun sa videre hun omtalte et faktum med at Norge tar imot 3.000 kvoteflyktninger.

– Det er en politikk også Frp var med på i regjering og jeg har ikke opplevd at det har vært et problem før nå, sa Eriksen Søreide.

BARKET SAMMEN: Her har Tybring-Gjedde akkurat gått i protest.

Utenriksministeren påpekte videre at hun og Tybring-Gjedde bor i to forskjellige bydeler. Hun i Gamle Oslo og han på Oslo vest.

– Jeg bor i en av de bydelene med aller størst minoritetsbefolkning. Jeg har ingen problemer med å bo i den bydelen og har bodd der i over 20 år, og jeg trives godt med det nærmiljøet jeg har, sa utenriksministeren.

Tybring-Gjedde kontret:

– Å sitte på kafé går sikkert bra for utenriksministeren, men det er ikke det dette handler om, sa Frp-politikeren, og beklaget at Frp i regjering tok imot 3.000 kvoteflyktninger.

– Det vil ikke gjenta seg hvis Frp vil holde sammen. Det er ikke noe Frp er stolt av. Vi beklager.

Gikk i protest

Da Eriksen Søreide igjen skulle svare Tybring-Gjedde, kokte det over for Frp-politikeren.

– Det er ikke sånn at jeg opplever min bydel først og fremst ved å sitte på kafé. Jeg går rundt i mitt nærmiljø, snakker med mine naboer og har kontakt med mennesker i bydelen. Og jeg har mange med minoritetsbakgrunn på den skolen som er rett over gata der jeg bor, og det går faktisk helt fint. Men det kan faktisk være at fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted enn det representanten legger for dagen. Det fokuset Tybring-Gjedde har er problemfokus, sa utenriksministeren.