Den sprintsterke 26-åringen sjokkerte skimiljøet tidligere i år da hun annonserte et skifte fra langrenn til skiskyting.

Nå forteller hun til SVT når hun ble sikker på at fremtiden lå et annet sted enn i langrennssporet.

Det var etter OL i Pyeongchang i 2018.

– Selv om det ikke var alvor da, kjente jeg at jeg var sugen. Da visste jeg at jeg kom til å gjøre det på et eller annet tidspunkt, sier Nilsson.

I fjor sommer var hun med U-laget til skiskytterne og fikk blod på tann.

– Da skaffet jeg meg et våpen, og da lisensen kom, ble det et alvorlig forsøk.

Nilsson sier hun kjente under langrennssesongen i vinter at hun hadde hjertet et annet sted.

– Jeg følte at dette går helt fint å drive med, men samtidig vil jeg gjøre noe annet.

Positiv trener

Svenskens skifte av idrett har fått veldig mange i skimiljøet til å si sin mening. De meningene har ikke Nilsson fått med seg.

– Jeg vil ikke vite hva folk synes. De får synes det de vil for meg, så jeg har unngått de fleste meningene, røper hun.

Nilsson er nå i full gang med å trene seg opp til den kommende skiskytingssesongen. 26. november kan hun gjøre internasjonal debut i et IBU-renn i svenske Idre.

Sammen med blant andre skytetrener Jean-Marc Chabloz, legger de et grunnlag for å gjøre henne best mulig rustet til å hamle opp med verdenseliten.

– Jeg synes hun har et høyt toppnivå og har vist en rask utvikling. Nå jobber vi for å heve bunnivået og den stående skytingen, sier treneren.