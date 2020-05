Se «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



Å være dommer i en så rask idrett som ishockey er ikke enkelt. I Norge må dommerne ofte tåle mye kritikk fra ulike hold. I denne episoden er en av Norges aller mest erfarne dommere gjest. Tor Olav Johnsen har trolig dømt over 1000 kamper på toppnivå i Norge.



I en av kampene gikk det hett for seg mellom Stavanger Oilers-spiller Tommy Kristiansen og han selv. (se video over)



Men til tross for at det av og til koker godt på isen, er den erfarne dommeren positivt overrasket over spillerne.



– Jeg er egentlig mektig imponert over spillere som under kampens gang klarer å ha den intensiteten og det trøkket som de må ha og i tillegg på en måte klarer å skru av bryteren når de for eksempel blir utvist eller blir litt heit i toppen selv. Så jeg tror når man går av isen og takker for matchen og får ting litt på avstand, så er de aller fleste hockeyspillere flink til å nullstille seg. Det er min erfaring, sier Johnsen.



Men toppdommeren innrømmer likevel at det kan være tøft å være dommer i norsk topphockey.



– Det er klart det er tøft til tider. Men jeg tenker sånn at når man forbereder seg for en ny sesong så vet man hva man går til. Du innledet vel reportasjen her med å si at det er menneskelig å gjøre feil. Og det er klart at dommerne gjør også feil. Noen ganger masse. Og noen ganger feil som burde vært unngått. Det er en del av det. Jeg tenker spillere gjør feil og reportere til og med kanskje noen ganger gjør feil. Så det er menneskelig å feile. Vår jobb er å holde den feilprosenten nede så mye som mulig og aller helst unngå å bli blandet inn i feil som er kampavgjørende, sier Johnsen.



