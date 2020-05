Den tidligere Arsenal-og England-spissen Ian Wright forteller om grov rasismehets etter å ha delt noen meldinger fra sin Instagram-innboks.

56-åringen la ut meldingene på sin Twitter-profil – og innholdet var intet annet enn rystende.

I den ene av flere meldinger stod det blant annet:

«Hvis jeg får koronavirus skal jeg komme og hoste deg i ansiktet og gi deg din dødsdom»

Tenåringen som skal ha sendt disse meldingene skal også ha kalt Wright for en apekatt og deretter sendt apekatt-emojier.

Irsk politi har nå startet en etterforskning mot en gutt i tenårene som selv har meldt seg for politiet, skriver Sky Sports. Politiet sier at det ikke er kommet noen offisiell klage, men at de fortsatt ser på saken. Instagram bekrefter også at de etterforsker kontoen det gjelder.

Vil ta et oppgjør

Wright sier på sin Twitter-profil at han vanligvis ikke bryr seg om slike meldinger, men at han ikke klarte å unngå denne.

– Dette er et barn! Denne ungen har en direktelinje til meg og kan sende slike meldinger til meg uten å bry seg noe som helst, skriver Wright til sine 1,7 millioner følgere på sin Twitter-profil.

Wright har nå slettet meldingene fra sin Twitter-profil.

56-åringen sier slike meldinger bør få store konsekvenser og at han alltid kommer til å kjempe mot rasisme.

– Vi har å gjøre med mennesker som trenger å gjemme seg. Plattformer som Instagram og Twitter er der de kan gjemme seg. Noe må gjøres, sier Wright ifølge BBC.

– Det treffer meg fremdeles hardt.

Er ikke alene

Også tidligere Aston Villa-spiller Gabriel Agbonlahor har i det siste blitt tilsendt flere meldinger som inneholder grov rasisme.

Nå ønsker den antirasistiske organisasjonen «Kick It Out», som kjemper for å bli kvitt rasisme, at de skyldige skal straffes.

– Vi er rystet i denne krevende tiden av det skammelige overgrepet rettet mot Ian Wright og Gabriel Agbonlahor og deres familier. Rasistiske hatefulle ytringer og voldelige trusler er helt uakseptabelt, men har dessverre blitt normalisert i sosiale medier, sier den engelske organisasjonen.