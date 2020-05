På intensivavdelingen på Rikshospitalet har intensivsykepleier Tone Rosén og kollegene jobbet på spreng i snart to måneder.

– Det var veldig nervepirrende i starten og når vi så fikk kontroll på situasjonen og ser at pasientene våkner til så er det berikende og positivt, forteller hun til TV2. Hennes avdeling har vært i høy beredskap, mens i andre deler av sykehuset har planlagte operasjoner blitt satt på vent og veldig liten aktivitet på noen sengeposter.

– Det er jo mange som har ventet flere uker lenger enn de pleier for sine undersøkelser forteller sykepleier Marie Bahcke Lian som jobber på sengepost på urologisk/gastro ved Oslo universitettsykehus.

Stort etterslep

Sykehusene fikk i dag fem og en halv milliard for å komme seg gjennom koronakrisen og ble omtalt som en budsjettvinner av regjeringen. Pengene skal sørge for at sykehusene opprettholder koronaberedskapen samtidig som de tar unna planlagte behandlinger. For etterslepet er stort etter to måneder.

– Nå er det bedre kapasitet, men vi kommer til å ha køer etter dette. Det er jo ikke mulig å ta vekk to måneder med ordinær behandling uten at det får effekt. Vi kommer nok til å se økte køer en stund fremover, men vårt mål er å ta de ned igjen, sier statsminster Erna Solberg(H) til TV 2.

Regjeringen mener dagens bevilgning dekker sykehusenes økte utgifter under viruskrisen. Helseministeren ga sykehusene marsjordre om å komme i gang med normal aktivitet rett etter påske. Men det vil ta tid å komme tilbake til normalen.

FØLER SEG TRYGGE PÅ JOBB: Sykepleierne på intensivavdeling og sengepost på Rikshospitalet er takknemlig for økte driftsmidler for å få sykehusene gjennom krisen. Foto: Ørn E. Borgen

– De kommer ikke til å klare å være helt tilbake til normal drift når de samtidig skal opprettholde beredskapen og det må vi være ærlig på sier helseminister Bent Høie (H).

– Pasientene kommer til å oppleve dette som frustrerende og vanskelig at det kanskje tar tid før de får operasjonen og undersøkelsen de har ventet på, men sykehusene er flinke til å prioritere det viktigste først, sier Høie til TV 2.

I Norges største sykehusregion Helse Sør-Øst er det særlig planlagte operasjoner som ble utsatt.

– Det som er tatt mest ned er kirurgiske inngrep som ikke er øyeblikkelig hjelp, men som samtidig er viktig for pasientene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.

– Samtidig ser vi at det har vært mindre aktivitet innen rusbehandling og psykisk helsevern og det bekymrer oss, der må vi få aktiviteten opp igjen så vi får hjulpet de som trenger oss.

Trygt på jobb

Sykepleierne er takknemlig for at renhold og utstyr blir prioritert i dagens milliardbevilgning.

– Det betyr jo alt at vi har nok beskyttelsesutstyr og at vi kan føle oss trygge på jobb, sier intensivsykepleier Rosén til TV 2.

Og hennes kolleger ser frem til normal aktivitet i sykehusene.

– Det har vært strenge regimer for pasienter og vi får mange telefoner om når de kan få timen som har vært utsatt så lenge, så det blir fint etterhvert å ta dem inn igjen, sier sykepleier Ida Larsson Gerø ved Oslo universitetssykehus.