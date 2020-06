Emil Meek er blitt far for første gang

MMA-utøveren Emil Weber Meek (31) og kjæresten Andriane Lafayette Skentos (32) har fått sitt første barn sammen.

Det var i 2017 at Meek og Skentos ble et par.

Det er på bildeappen Instagram at Meek deler nyheten, og gutten skal hete Atlas Skentos Meek.

– Jeg kan ikke be deg om noe mer, jeg elsker deg min vakre løve. Jeg er så stolt av deg, skrev han på Instagram.

– Jeg er redd

I mai snakket Meek ut om det å skulle bli far da han gjestet «Hele Norge Trener» på TV 2.

– Det blir spennende å kombinere det med toppidrettslivet. Jeg må ærlig si at jeg er redd for hvordan det er. Det er ukjent. Men det er mange som får det til, og jeg ser ikke noe grunn til at jeg ikke skal få det til, sa Meek da.

– Jeg har verdens beste partner. Andriane er helt fantastisk, og jeg har aldri sett et menneske med så mye omsorg for andre. Så jeg kan ikke skjønne at dette ikke skal bli et bra barn, sa Meek.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Meek, som går under kallenavnet «Valhalla», begynte med kampsporten MMA i 2011. Han konkurrerer i Ultimate Fighting Championship (UFC), som sees på som MMA-sportens største scene.

– Jeg vet at mange ser på meg som supertøff og hardcore hele tiden, men det er bare en del av meg, også er jeg jo egentlig veldig snill. Jeg har flere sider, fortalte Meek i et intervju til God kveld Norge noen uker før fødselen.

Meek har tapt tre strake kamper etter å ha vunnet sin første i UFC.

Men selv om koronaviruset har begrenset treningene, har han funnet motivasjon i den kommende sønnen til å gjøre det bra i buret.

– Let's face it - jo bedre jeg gjør det, jo mer kan jeg forsørge og være trygg økonomisk fremover, sa han til God kveld Norge.