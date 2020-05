– Jeg har kostet samfunnet 100 millioner skattekroner

Norske innsatte koster samfunnet opp mot fire milliarder kroner. Langt større blir regningen om man legger til kostnadene for kriminelle handlinger.

I flere år har kriminalomsorgens arbeid med forbygging, oppfølging, kurs og ettervern av straffedømte blitt avviklet. Etter TV 2-serien "Petter i fengsel" kommer nå det politiske initiativet til å bygge tiltakene opp igjen.



– Altså, fengselsplasser koster penger, men når du stjeler biler, og sprenger pengeskap og halve butikken går i lufta, så ruller det noen millioner her og der. Jeg har kosta hundre millioner, men det er mange som har kosta enda mer. Kriminalitet koster samfunnet fryktelig mye penger.

Trond Henriksen har en lang kriminell karriere bak seg, og har brukt over tretten år bak murene.

Handler om å gjøre noe bra for andre

Men nå har han et nytt liv, og lever av å hjelpe andre på Kirkens Bymisjons kafe "Møteplassen" i Halden.

– Det å få være med å bidra, og ikke være en samfunnets søplekasse som jeg så meg selv som, er svært viktig for meg. Jeg ser jo at de gutta (løslatte straffedømte, journ.anm.) som det går bra med, de har noe meningsfullt å jobbe med, og det handler ofte om å få gjøre noe bra for andre mennesker.

– Hvem vil du ha som nabo?

Henriksen har sett med bekymring på at Kriminalomsorgens arbeid med å kurse, veilede og å følge opp straffedømte etter soning, har blitt bygget ned de siste årene. I følge Politidirektoratet har slike tiltak blitt kuttet med 220 millioner kroner de siste årene.

– Altså, hvem vil du ha som nabo? En tidligere voldsdømt som har gått på sinnemestringskurs i fengselet, eller en som har sittet isolert i fengsel og tar med seg sinnet sitt ut i samfunnet igjen? Så enkelt er det egentlig, sier Henriksen.

Skuffet og forbannet

En TV-serie som ble sendt på TV 2 i vår skulle bli en vekker for stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, Kari Kjønnås Kjos.

– Jeg ble rett og slett både skuffa og forbanna når jeg så denne serien. Jeg trodde virkelig at vi hadde kommet lenger enn dette, sier hun.

Petter i fengsel: Petter Nyquist kom tett på innsatte da han bodde i Halden fengsel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I serien flytter Petter Nyquist inn i Halden fengsel og bor sammen med fangene der i en måned. De innsatte, mange med vanskelige opplevelser i oppveksten, får knapt nok noen forberedelser på livet utenfor før de blir overlatt til den krevende friheten.

Ny kriminalitet

– Det som gjør meg mest opprørt, er at de som virkelig ønsker å få det til, ikke får den hjelpen som skal til for å klare det, sier Petter Nyquist.

Tilbakefallsprosenten er høy, og et flertall begår ny kriminalitet, til stor belastning for både samfunnet og pårørende.

Kjønnås Kjos har nå fått resten av Fremskrittspartiet med seg på å forhandle med de andre partiene på Stortinget om å ruste opp Kriminalomsorgens arbeid.

– Har det vært utfordrende å få med deg partiet på dette?

– Nei, det har det ikke, nå skal vi i forhandlinger med regjeringspartiene om dette.

Kriminalomsorg ble ofret

Fremskrittspartiet har hatt ikke mindre en seks justisministre ved roret siden 2013. Det er i denne perioden disse tiltakene har blitt bygget ned.

– Ja, satsingen på mer politi, flere fengselsplasser og beredskap har nok gått ut over kriminalomsorgen, vedgår Kjønnås Kjos.

– Men nå er det kriminalomsorgens tur. Vi kan ikke la folk falle og falle om igjen og om igjen og dra med seg pårørende. Vi må bevilge mer til dette i en overgangsfase, men vi vil tjene inn dette ganske kjapt fordi vi vil få færre gjengangere i fengslene. På sikt vil ikke dette koste mer penger, fastslår stortingspolitikeren.

– Alle kan forandre seg

– Dette gleder mitt hjerte, sier den tidligere kriminelle Trond Henriksen. – Jeg synes de skulle få kred, jeg, for å snu og si «oj, kanskje vi har tatt feil.» Det er jo bedre med en kriminalomsorg som gjør at vi får bedre mennesker i samfunnet, det er jo det vi alle ønsker oss, sier han.

Også Petter Nyquist er glad for initiativet.

– Det er jo fint da. Det viser jo at alle kan forandre seg, og tenke nytt, smiler han lurt.