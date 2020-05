Domstolene spår konkurser og arbeidskonflikter – ber om 181 millioner i korona-hjelp

TRENGER HJELP: Oslo tingrett, landets største domstol, har flere store rettssaler og godt teknisk utstyr, men sliter likevel med å avvikle nok saker. Andre steder i landet er situasjonen langt verre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

For å hindre at allerede lange køer i domstolene skal bli enda lengre, mener ledelsen i norske domstoler at de trenger 181 millioner kroner over to og et halvt år.