Legenden fra Hamar

Han debuterte for Storhamar som 16-åring i 1992. Da legenden Pål Johnsen la opp i 2015 hadde han spilt 964 kamper for klubben. Det gjør han til en av de aller største klubbspillerne i norsk hockey gjennom tidene i følge TV 2-ekspert Bjørn Erevik.



– Man grøsser på ryggen av den rollen han har hatt på Hamar over så mange sesonger. Nesten 1000 kamper for Storhamar. Publikum elsker han. Han er jo en ganske lugn type men med et veldig herlig glimt i øyet og er godt likt blant Storhamar-supportene naturlig vis. Og en meget meget god hockeyspiller, sier Erevik.



Men det er ikke bare Pål Johnsen som blir tema i lørdagens episode. En av de andre spillerne som studio ser på er Stavanger Oilers-profilen Martin Strandfeldt. En spiller som både engasjerte og provoserte.



– Strandfeldt var en sånn type spiller som du elsker å ha på laget når du er supporter og som motstanderne hater. Havnet alltid i situasjoner og ofte involvert i kontroversielle ting og han hadde jo mye tjuvtriks på gang godeste Strandfeldt. Men han var en veldig fin type utenfor banen, sier Erevik.



