På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag oppsummerte finansministeren revidert budsjett på følgende måte:

Bruken av oljeinntekter anslås nå til nær 420 milliarder kroner. Det er litt over 13 prosent av BNP i Fastlands-Norge og 176 milliarder høyere enn saldert budsjett.

Sammen med tiltakene som regjeringen har kommet med de to siste månedene for å lette på situasjonen for kriserammede bedrifter, gir dette en budsjettsvekkelse og en oljepengebruk uten historisk sidestykke, fastslo Sanner.

– Men selv om det er dyrt er det nødvendig. tiltakene skal lette veien ut av krisen, sier Sanner.

Han viste til at norsk og internasjonal økonomi er rammet av det alvorligste sjokket i etterkrigstiden. Mens BNP falt med 0,1 prosent under den globale finanskrisen, ligger fallet i år an til å bli 3 prosent ifølge IMF.

– Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne tilsvarende tilbakeslag, sier Sanner.

– Da Norge ble stengt ned 12. mars, gikk mange bedrifter fra full drift til null drift nærmest over natten. Permitteringstallene skjøt i været, og i løpet av en måned steg den registrerte ledigheten til et nivå vi ikke sett på 75 år. Heldigvis har utviklingen snudd de siste ukene. En del av de som ble permittert er helt eller delvis tilbake i jobb, men fortsatt er hver sjuende person i arbeidsstyrken permittert eller arbeidsledig. Det viser alvoret i situasjonen, oppsummerer Sanner.