Reiselivsbransjen er hardt rammet av korona-krisen. Når nesten alle holder seg hjemme, blir det bråstopp for de aller fleste aktørene her.

Mye av fokuset har så langt vært rettet mot flyselskapene, som har måttet sette de aller fleste flyene sine på bakken. Men i skyggen av dette er det mange andre aktører som også sliter tungt.

Én av dem er alle de som driver med bilutleie. Her er giganten Hertz Global Holdings Inc nå i store problemer.

Hertz i USA har fått frist til 22. mai med å utarbeide og legge frem en plan for å rekonstruere og omstrukturere virksomheten. Lykkes de ikke med dette, risikerer de at det kan ende med konkurs.

Ikke berørt eller påvirket

Hertz sin forretningsmodell er globalt basert på franchisedrift, noe som betyr at virksomheten i for eksempel Norge og de nordiske landene, ikke blir direkte berørt av det som nå skjer i USA. I Norge eies og forvaltes franchiserettighetene av First Rent a Car Norway AS, som er et heleid datterselskap av Volvo Cars Corporation.

Trygve Simonsen er administrerende direktør i Hertz Norge.

– Jeg vil på nytt understreke at vår virksomhet i Norge ikke blir berørt og påvirket av hendelsene i USA. I Norge kan kundene våre være sikre på å bestille og fortsatt få leiebil hos oss. Våre franchiserettigheter påvirkes ikke av utviklingen i USA, og vårt fokus er akkurat som før, å parere koronapandemien og å ivareta våre kunder og ansatte på en god og trygg måte, sier administrerende direktør Trygve Simonsen i Hertz Norge.

Feriere i eget land

Han bekrefter at internasjonale og nasjonale reiser har falt dramatisk. Men trenden viser nå svak positiv, nasjonal utvikling når Norge nå forsiktig åpner opp igjen samfunnet.

– Veldig mange nordmenn kommer sannsynligvis til å feriere i eget land i sommer, og da øker behovet for å leie biler, både lokalt og nasjonalt. Vi har en meget god miks av nye, sikre og gode biler fra anerkjente leverandører, og har heldigvis Norges beste nettverk av både egne lokasjoner og lisenstakere, med god tilgjengelighet og kapasitet til å ivareta dette behovet, sier Simonsen, i en pressemelding.

Det er stille rundt om hos de fleste leiebil-avdelingene for tiden. Denne bransjen er hardt rammet av reise-bråstoppen. Foto: Scanpix.

Positive tegn

Hertz er en gigant innen bilutleie. På verdensbasis har de rundt 750.000 biler i "stallen". Den norske bilflåten består av rundt 10.000 biler, fordelt ut over mer enn 500 utleiepunkter, inkludert samtlige flyplasser.

– En tydelig trend er at kundene våre i større grad leier biler i lengre perioder, og flere nå bruker vårt langsiktige produkt – månedsleie. Vi er Norges største aktør i erstatningsbil-markedet, og leverer biler til de fleste forsikringsselskapene, leasingselskaper og bilbergere, og også her øker behovet når Norge åpner litt opp igjen. Vi ser også at kundene våre har et økt behov for varebiler i alle størrelser. Reservasjonsinngangen går i riktig retning de kommende ukene og de nærmeste månedene, og det er positivt å se i disse utfordrende tider, sier Simonsen.

