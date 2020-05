Den amerikanske artisten og låtskriveren, Billie Eilish (18), er redd for seg selv og familien sin etter at en besatt fan flere ganger dukket opp hjemme hos familien forrige uke.

Det var TMZ som omtalte saken først.

Uønsket besøk

Eilish forteller at den 24 år gamle mannen først begynte å dukke opp forrige mandag, altså i begynnelsen av mai. Ifølge artisten ringte han på ringeklokken for å spørre om Eilish bodde i huset.

Artistens far sa da at han hadde feil hus, men det hindret ikke mannen fra å komme tilbake.

Eilish sier at han kom tilbake klokka 21, og oppførte seg på en måte hun beskriver som «uberegnelig».

– Mens vi ventet på sikkerhetsvaktene ble han igjen på verandaen vår, satte seg ned og begynte å lese en bok. Min far ba ham gjentatte ganger om å forlate stedet, men han nektet, forklarer artisten, og fortsetter:

– Sikkerhetsvaktene fikk ham bort, men han kom tilbake litt senere og la seg bak en vegg, klar for å tilbringe natten utenfor.

Den innpåslitne fanen dukket opp igjen på tirsdag og begynte å prøve dørhåndtaket for å få inngang. Billie sier at han viste seg totalt syv ganger, to av gangene dekket han ansiktet med en maske.

Fengslet - så sluppet fri

24-åringen ble varetektsfengslet to ganger denne uken. Samtidig sier politiet at de ikke kan gjøre mer enn dette, da inntrengning er et «ikke-voldelig lovbrudd». Som følge av COVID-19-viruset forsøker politiet nemlig å holde «ikke-voldelige lovbrytere» ute av fengsel.

Eilish sier at mannen ble satt på en buss tilbake til NY der han bor. Hun søkte deretter om besøksforbud for seg selv og sine foreldre og fikk midlertidig medhold.

24-åringen må derfor holde seg 200 meter fra Billie Eilish og foreldrene hennes, og slutte med all forsøk på kontakt. Neste høring er 1. juni.