Afghanske myndigheter: To babyer drept i sykehusangrep

Sykehuset Dasht-i-Barchi vest i den afghanske hovedstaden ble tirsdag stormet av væpnede menn. Sykehuset rommer blant annet en barselklinikk som drives av Leger Uten Grenser.

En talsmann for innenriksdepartementet, Tareq Arian, sier at to spedbarn er blant de drepte.

– De døde inkluderer også mødre og sykepleiere, legger han til.

Omtrent samtidig kom det meldinger om et selvmordsangrep mot en begravelse øst i Afghanistan. Minst 17 mennesker skal være drept og 30 såret.

Over 80 kvinner og barn var tirsdag formiddag reddet ut av sykehuset av politiets spesialstyrker, opplyser innenriksdepartementet.

Bar ut babyer

Bilder viser babyer som blir båret ut i sikkerhet av politifolk. Også ansatte skal være reddet ut, men TOLOnews melder at en gruppe leger fortsatt befinner seg inne i sykehuset, som har 100 sengeplasser.

En ikke navngitt kilde sier til Tolo at fem personer er drept - tre kvinner, ett barn og et medlem av sikkerhetsstyrkene.

Det er et gjestehus like bak sykehuset der det bor utlendinger, og ifølge sikkerhetskilder har angriperne forsøkt å ta seg til gjestehuset via sykehuset.

– Vi er kjent med det pågående angrepet mot sykehuset vi støtter. Afghanske sikkerhetsstyrker er på området. Prioriteten vår nå er sikkerheten til våre pasienter og ansatte, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser, i en epost til NTB.

Tilbudet som organisasjonen driver ved sykehuset, er det eneste for akutte og kompliserte fødsler i et område med over en million innbyggere.

Gjestehus

Rett etter at væpnede menn stormet sykehuset, ble det hørt minst to eksplosjoner, og tykk svart røyk steg opp fra sykehuset. Lokale innbyggere sier de er blitt fortalt at det er snakk om selvmordsbombere.

Taliban avviser at opprørsgruppa står bak, og mistanken retter seg mot den ytterliggående sunnigruppa IS, som de siste årene har etablert seg i Afghanistan.

Sykehuset ligger i et område der det bor mange fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten, og IS har tidligere gjennomført en rekke angrep mot folkegruppen.

– Full panikk

En barnelege som klarte å flykte fra sykehuset, forteller til nyhetsbyrået AFP at han hørte en kraftig eksplosjon ved inngangspartiet.

– Sykehuset var fullt av pasienter og leger, det var full panikk inne, sier han.

En afghansk journalist på stedet oppgir at utenlandske soldater også har ankommet sykehuset for å delta i operasjonen.