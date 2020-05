– De hadde bydd opp til fest. I ettertid vet jeg ikke om det var så lurt

Se «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



21. januar 2017. 12 500 tilskuere er på plass på Fredrikstad stadion for å se historiens første utendørskamp i Get-ligaen mellom rivalene Stjernen og Sparta. I forkant var Stjernen foran Sparta på tabellen. Og hadde vært ute i mediene og ertet Sparta-gjengen før kampen. Spartas Niklas Roest husker godt at det ble lagt merke til i Sarpsborg.



– Stjernen hadde bydd opp til fest. Det var vel en spesiell sesong. Vi sleit veldig husker jeg og Stjernen var faktisk foran oss på tabellen. Og det liker ikke vi for å si det sånn. Jeg husker de var ute i media. De skulle ha lekestue og var faktisk ganske «høye og mørke» så jeg husker vi var ordentlig «tagga» da vi dro ned der. Så i ettertid vet jeg ikke om det var lurt av dem å fyre oss opp så mye, sier Sparta-legenden.



Roest ble en av de store profilene i kampen på Fredrikstad stadion. En fest han ikke ville vært foruten.



– Det er gode minner det. Det var først og fremst en skikkelig hockeyfest som man må gi Stjernen honnør for å klare å arrangere. Det var gjennomført fra start til slutt veldig bra. Og kule klipp og bilder som man har sett i etterkant. Så det er helt klart en kamp man husker, sier Sparta-kapteinen.



I episoden som nå ligger på TV 2 Sumo kan du selvsagt se en oppsummering fra selve kampen samt også oppbygningen til festen i Fredrikstad.