Steffen (56) om narkosmuglere: – Den best kledde kan være det største rasshølet

– Hvem som helst kan være en kurér, men det er noen kjennetegn når du har mye narkotika i bagasjen. De er nervøse og på tuppa, noe man kan se på oppførselen og hvordan de ter seg. Flakkende blikk og rastløshet, sier Steffen, og fortsetter:

– En person som er sekunder unna å havne i himmelen eller i helvete, gjør irrasjonelle ting. De er unaturlig kontaktsøkende opp mot andre mennesker, og retningssansen blokkeres helt ut. De klarer ikke å orientere seg inne på flyplassen, selv når de leser skiltene.

– Stillest vann har dypest grunn

Steffen sier han i utgangspunktet er grei og medgjørlig i møte med personer han stopper i tollen. Likevel kan ting utarte seg raskt, og 56-åringen har ved flere anledninger blitt anklaget for å være rasist bare ved å rekke frem hånden.

– Det er noe av det vanskeligste og mest krevende jeg er borti. Man kommer skeivt ut, og da vet jeg at det blir vanskelige kontroller.

– Hva er det jobben din har lært deg?

– Man skal ikke skue hunden på hårene. Stillest vann har dypest grunn, og alt det der. Det ytre betyr ingen ting. Den best kledde kan være det største rasshølet, sier Steffen.

I løpet av hans 35 år som toller, har han sett hvor langt desperate mennesker er villig til å gå for narkotiske stoffer. Han har lagt det for hat.

– Ikke bare de som misbruker det, men alle pårørende, venner og kjente. Og ikke minst de som blir utsatt for vinningsforbrytelser som innbrudd i hus, leiligheter og biler. Mye av det beror i at mennesker trenger penger til narkotika. Den helheten gjør at jeg ikke klarer å se noe positivt med narkotika i det hele tatt. Jeg hater det, avslutter han.

