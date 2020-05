Fikk hakeslepp da bakeren landet: – Så ikke ut som en fotballspiller

Mike Speight som var skeptisk da han så spissen har kun gode ord å si når han mimrer tilbake til 2000.

– Kurt viste seg å bli en av de beste målscorerne jeg har jobbet med, sier Speight til TV 2.

– Vi hadde et godt lag. Vi hadde Tommy Øren og Alexander Ødegaard på kantene og de pisket inn innlegg. Min oppgave var bare å sette dem i mål, og det var noe jeg kunne, sier Mørkøre.

51-åringen ble en stor favoritt blant Sogndal-supporterne og fikk selvsagt kallenavnet «bakeren».

Mirakelet mot Østerrike

Det er ikke bare i Sogndal Kurt Mørkøre har skrevet seg inn i historiebøkene. I årene før han endte opp på Vestlandet herjet han i hjemlig liga. Han var også en del av landslaget som slo Østerrike i 1990, sammen med sin bror Allan.

En kamp som blir regnet som Færøyenes største bragd på fotballbanen. Etter at landet i mange år hadde kjempet for å bli medlem av Fifa og Uefa fikk de innpass til EM- og VM-kvaliken.

Landets første kvalifiseringskamp var mot Østerrike som nylig hadde deltatt i VM i Italia. At noen amatør-spillere fra en øygruppe i havgapet skulle klare å skape trøbbel for Østerrike var det ikke mange som trodde på.

– Ingen trodde på oss. Østerrike gadd ikke engang å trene dagen før kampen, de dro heller til København for å se Danmark spille kamp.

Kampen ble spilt i Landskrona i Sverige, ettersom Færøyene ikke hadde en godkjent gressbane. Kampen endte 1-0 til øyboerne.

– Vi spilte med hjertet utenpå drakten. Vi hadde faktisk tro på seier selv. Den kvelden spilte vi ikke fin fotball, men vi vant. Jeg tror jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg var borti ballen.

Opprykket til Eliteserien ble starten på slutten

Men opprykket han var svært delaktig i ble også slutten på Sogndal-eventyret. Laget hentet Mons Ivar Mjelde på lån og senere signerte de Håvard Flo. Dermed var storscoreren plutselig tredjevalget.

Torbjørn Glomnes husker godt tilbake til 2001 da Mørkøres Sogndal-karriere gikk mot slutten.

– Det som var med Kurt var at han var dødelig foran mål. Da vi var på nivå to hadde vi et utrolig bra lag og han hamret inn mål. Men i Eliteserien ble det tøffere. Han måtte spille på et lag som dominerte for å få utnyttet kvalitetene sine, sier Glomnes.

– Vi måtte legge om spillestilen ettersom lagene vi møtte var betraktelig bedre. Vi ble presset bakover på banen og det ble færre innlegg, da skjønte jeg fort at mine dager var over, sier Mørkøre.

Dermed dro han hjem til Færøyene og ble spillende trener for barndomsklubben KI Klaksvik. Men kun to år senere dro han tilbake igjen til Norge.

Han trente lag i lavere divisjoner, kun avbrutt av et opphold som trener for B36 på Færøyene. Men vendte tilbake til Norge igjen etter det. I perioden 2016-2018 trente han reservelaget til Kristiansund BK.

Nå bor han i Elnesvågen i Møre og Romsdal og jobber som lærer i et fengsel.