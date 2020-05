Se «10 år med hockey på TV 2»

eksklusivt på TV 2 Sumo



I 5. episode av hockeyserien på TV 2 Sumo skal det handle om Sparta og Sarpsborg. 2011-sesongen ble et eventyr for sarpingene med både seriemesterskap og NM-tittel. Stemningen og entusiasmen i byen var elektrisk. For en av heltene fra storlaget, Jonas Solberg Andersen, er det gode minner å tenke tilbake på.



– Det var en artig tid å spille ishockey i Sparta. Det er det ikke noen tvil om. Så det var veldig gøy, sier Andersen.



Og på første istrening den sesongen stilte over 2000 sarpinger på første istrening i Sparta Amfi.



– Det var sånn skrekkblandet fryd å gå ut på isen foran 2000 tilskuere. Du gleder deg veldig til den første isøkten hvert år. Men vi vet jo alle som har drevet litt med hockey at den første istreningen den er ikke sånn kjempeartig. Da er det bambi og litt ekstra hvis du har 2000 som ser på deg. Men jeg minnes jo tilbake til den tiden der med glede. Det kokte. Det var veldig gøy, sier Andersen.



I episoden blir det selvsagt også gjensyn med den siste og avgjørende NM-finalen i 2011 da Sparta tok sin første NM-tittel siden 1989.