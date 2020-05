Han ble kalt Judas og havnet i unåde hos Stabæk-supporterne da det ble klart at han hadde skrevet under for Molde med virkning fra 1. juli.

Nå jobber Molde med å løse Ola Brynhildsen fra Stabæk-kontrakten tidligere enn det.



Det bekrefter Molde-trener Erling Moe.

– Jeg kan bekrefte at det har vært dialog mellom klubbene for å prøve å løse saken. Vi ønsker at saken skal bli løst til det beste for Ola, men hittil har vi ikke kommet til enighet med Stabæk, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Ifølge Jon Tunold i Stabæk har det foreløpig ikke kommet noe bud fra Molde. I stedet har det vært samtaler på agent-nivå, der det har blitt skissert mulige løsninger.

– Det har vært dialog med Molde, men hittil har ikke det Molde har skissert vært interessant nok for oss, sier Tunold.

Direktør i Molde, Ole Erik Stavrum, ønsker ikke å kommentere i media hvor langt Molde er villig til å strekke seg for å hente Brynhildsen allerede nå.

Stabæk-spillerne tok lønnskutt

Molde-framstøtet på Brynhildsen har skjedd omtrent samtidig som at Stabæk-spillerne må ned i lønn. Mandag ble det kjent at spillere og trenere tar et lønnskutt på 20 prosent i mai måned.

– Jeg ser ikke at det har noen sammenheng. Det vi ville spart på Olas lønnskostnader ut måneden er ikke snakk om mye uansett, sier Tunold.

Ifølge Tunold har blant annet Molde skissert at spillere kunne gått andre veien for å få på plass en avtale for Ola Brynhildsen.

Heller ikke i Molde tenker man at lønnskuttet trenger å bety noen fortgang i saken.

– Jeg tenker at Stabæk er i sin fulle rett til å håndtere saken på sin måte, sier Erling Moe.

Han håper klubbene kommer til enighet slik at Brynhildsen kan slutte seg til Molde snarest mulig. Han viser til det utenomsportslige bråket som har vært rundt 21-åringen.

– Det er jo for så vidt ikke noe hast for vår del, men jeg tenker jo på gutten selv. Jeg tror han hadde hatt godt av å komme seg til oss snarest mulig, sier Erling Moe.

I utgangspunktet legges det opp til at Eliteserien skal starte 16. juni. Per nå ligger det an til at Ola Brynhildsen vil være Stabæk-spiller i ytterligere to uker før han melder overgang til fjorårets seriemester.