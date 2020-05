Regjeringen vil bruke 174,4 milliarder oljekroner mer enn i fjor, framgår det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Til tross for dramatisk økning i pengebruk, mener SMB Norge at små og mellomstore bedrifter ble glemt.

Olaf Thommessen, sjef for SMB Norge, etterlyser viktige kutt i skatter og avgifter, samt tydeligere fokus på tiltak for å stimulere markedene fremover i det reviderte statsbudsjettet som ble presentert tirsdag.

– Vi hadde nok håpet at regjeringen ville benytte anledningen til å komme med noen enda tydeligere motkonjunkturtiltak for å stimulere markedene fremover, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge, i en pressemelding.

Han er redd for at bedriftene vil få en trippelsmell i juni, som også vil få direkte konsekvenser for ansatte sin økonomi.

VIL BEDRE: Olaf Thommessen er sjef for SMB Norge, et forbund som jobber for å bedre rammeavtalene for små og mellomstore bedrifter.

Advarer mot trippelsmell

Norge har som følge av koronakrisen den høyeste registrerte arbeidsledigheten på 75 år. Likevel har vi langt ifra nådd toppen da Finansdepertementet anslår at arbeidsledigheten vil øke fra 2,2 prosent i 2019 til 5,9 prosent i år.

Thommessen er spesielt bekymret for bedriftenes likviditetsutfordringer fremover, når bedriftene risikerer å gå på en trippelsmell» i juni. Moms for både første og andre termin skal betales, i tillegg til feriepenger.

– Det ser ut som om juni kan bli en beksvart måned for bedriftene. Mange vil ha store problemer med å utbetale feriepenger til sine ansatte, advarer Thommessen.

FERIEPENGER: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank

– I tillegg har man lagt opp til at momsinnbetalinger for første termin som ble utsatt i mars, også forfaller i juni. Dersom man ikke gjør noe med dette så risikerer vi å få flere tusen unødvendige konkurser, sier han.

Ingen inntekt

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank deler SMB Norges bekymring for at bedrifter kan slite med å utbetale feriepenger.

– Mange bedrifter har ikke hatt inntekter den siste tiden, så kontoen begynner å bli tom. Ikke alle har satt av midler til feriepenger, og da vil de slite, sier Tvetenstrand.

Hun oppfordrer folk som føler seg usikre om å ta kontakt med arbeidsgiver så tidlig som mulig for å avklare situasjonen og planlegge ut fra det.

– Feriepenger er som regel den lønnen man får den måneden. Om feriepengene uteblir, har man ingen inntekt. Gå i dialog så tidlig som mulig, og ser det dårlig ut, sa kontakt med Nav så fort som mulig for å sjekke opp hvilke krav man har i forhold til lønnsgarantiordningen, råder Tvetenstrand.