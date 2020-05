Slik skal kjendisene feire 17. mai: – Barna skal spise is og pølser til de spyr

Nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt, men feiringen i år blir ikke som andre år. Likevel skal kjendisene feire så godt det lar seg gjøre.

Alternativ feiring med barna

Iselin Guttormsen (33), kjent fra TV 2-serien «Bloggerne», mener at barna bør bli sett.

– Det er ting jeg husker fra min barndom og det er hvor viktig det var for meg at mine foreldre så på meg i toget. Jeg kommer alltid til å se på barna mine i toget, forteller tobarnsmoren.

Guttormsen mener det er flere ting hun vil videreføre til ungene.

– At barna vet litt om hvorfor vi feirer. Det er Norges bursdag. Men det viktigste er at det er en dag man skal kose seg og har det gøy, og spise masse is, forteller hun.

Det blir ikke noe «vanlig» tog i år, men Guttormsen lar seg ikke stoppe av den grunn.

– Vi bor landlig til så vi skal sette på korpsmusikk og gå rundt huset med 17. mai sløyfe i håret og spise masse is, spille kubbe-spill og løpe potetløp, sier en begeistret Guttormsen.

Feiring uten kroppspress

En som ikke bor landlig, men i bygård er komiker og tekstforfatter Espen P. A. Lervaag. Han mener 17. mai er den dagen vi ikke skal tenke på kroppspress.

– Det viktigste barna lærer er at de kan spise så mye is og pølser som mulig, gjerne til de blir kvalm og spyr, sier han.

– Vi lever i et samfunn som er så ordentlig, men med alt for mye kroppspress. Denne dagen er vi drittmennesker, og det er lov, fortsetter han.

Lervaag forteller at de også har en litt annerledes feiring i år.

– Vi bor i bygård og er heldige som har hage, for da skal vi fyre opp grillen og være i nabolaget, kanskje gå en liten tur i parken, forteller han.

– Du må ikke glemme at til vanlig så ønsker vi foreldre oss hjem så tidlig som mulig denne dagen, så det blir flott å være hjemme, fortsetter han.

Vær tilstede

TV-personlighet Linni Meister er enig med Guttormsen om at det er barnas dag.

– Først og fremst er det barnas dag, og det er viktig med fritt frem av både pølser og is. Også er det utrolig viktig med minst èn heliumballong, forteller hun, og fortsetter:

– Vi starter alltid dagen med frokost sammen, også drikker vi ikke alkohol, men masse brus, is og pølser. Også må vi se på kongen, men i år blir det nok hjemmefra, sier Meister.

VÆR TILSTEDE: Linni Meister under VG-Lista Foto: Cornelius Poppe

Usikker på årets feiring

Programleder Morten Hegseth (34) forteller til God kveld Norge at han er usikker på hvordan nasjonaldagen blir.

– Det er litt usikkert hvordan årets feiring blir. Det skal dog sies at jeg ikke er den 17.mai-typen som må ha fire flasker cava og danse på bordet. Årets feiring er heller ikke avgjørende for min livslykke, sier programlederen med et smil om munnen, men legger likevel til:

– Men det er selvfølgelig dritkjedelig. Jeg skulle helst sittet med et godt glass vin i hyggelig selskap og barn løpende rundt meg.

USIKKER: Morten Hegseth vet ikke hvordan årets 17. mai-feiring blir. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Feirer i ny bolig

Vendela Kirsebom forteller at nasjonaldagen vanligvis er fullspekket med tradisjoner, blant annet med flere venne- og familiebesøk og lunsj på Theatercaféen.

– Det blir en annerledes feiring, men for oss spiller det ikke så stor rolle at alkoholforbudet oppheves. Vi har planer om å være hjemme i år, sier Vendela Kirsebom (53) til God kveld Norge.

I år hadde i midlertidig hun og forloveden Petter Pilgaard (40) gledet seg til å invitere venner og familie til deres splitter nye bolig.

– Det er mulig vi får invitert noen få venner over likevel, så lenge vi holder oss innenfor retningslinjene som er gitt. Om ikke får vi skåle med våre nye naboer i gaten, sier Kirsebom.

Selv om det ikke blir noen stor fest, blir det likevel bunad og finstas i år og.

– Petter fikk en helt ny bunad av meg i 40-årsgave, så bunad i år blir det uansett. Vi har gått lenge nok i joggebukse, sier en leende Kirsebom.

NYTT HUS: Vendela og Petter på premierefest for eget program Foto: Vidar Ruud

Helomvending

For komiker og artist Nicolay Ramm (31) er en vanlig 17. mai feiring fylt med venner og bobler i glasset fra klokken ni om morgenen. Feiringen i år blir annerledes.

– Vi må nok legge en plan for hvordan vi kan gjøre det sosialt på en eller annen måte. Det blir vel 17.mai på skjerm - skåle i champagne over webcam, sier komikeren til God kveld Norge.

Ramm har nylig flyttet inn i nytt hus med Josephine Leine Granlie (30), som han forlovet seg med i fjor.

– Vi hadde jo en drøm om å invitere masse folk nå som vi har flyttet inn nytt hus. Rett og slett bruke 17.mai som innflytningsfest, sier komikeren.

– Det er jo kjempetrist, jeg hadde gledet meg til å treffe mange venner og feire Norge i det flotte været. Nå blir det å sitte hjemme, spise is og håpe på bedre tider, avslutter Ramm.

BOBLER I GLASSET: Nicolay Ramm og forloveden på rød løper i Bergen Foto: Berit Roald

Ikke lov å telle kalorier

Julianne Nygård, bedre kjent som bloggeren «Pilotfrue», forteller at det skal skal spises.

– I tradisjon tro skal det feires i båten med familie, alt for mye mat, kaker, is og bobler. More is more, forteller hun.

– Det er IKKE lov til å telle kalorier og det er kun lov til å være blid. Blid og takknemlig for at vi lever i fantastiske Norge, avslutter hun.