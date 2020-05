Dermed blir Gjøvik tingretts dom på 20 års fengsel rettskraftig.

Beslutningen er i tråd med statsadvokat Thorbjørn Klundseters innstilling, opplyser han i en pressemelding.

Klundseter ba i retten om 21 års fengsel, fordi han ikke mente det var grunnlag for strafferabatt. Retten mente likevel at Overn skulle ha ett års rabatt for sin tilståelse.

Overns forsvarer, advokat Håvard Fremstad, har tidligere varslet at de ikke kommer til å anke dommen.

– Veldig urettferdig

Under rettssaken forklarte Overn seg om hvordan han forgrep seg på adoptivsønnen i en periode i 2017. Da sønnen valgte å fortelle om overgrepene, la Overn en plan for hvordan han skulle ta livet av ham.

– Jeg syntes det var veldig urettferdig. Jeg har kun gjort det i beste mening, selv om det er helt galt og mitt ansvar. Det skulle ikke skjedd. Men nå skulle jeg altså rives vekk fra alle de som jeg elsker mest, forklarte 45-åringen i retten.

Drapet skjedde i familiens hjem på Kapp i Østre Toten tidlig om morgenen 9. oktober i fjor.

Familiefaren er også dømt for grov frihetsberøvelse mot kona, som han holdt innestengt på et soverom mens drapet skjedde.

«Ren henrettelse»

«Det er i denne saken ingen tvil om at tiltalte både har overveid drapshandlingen og fullført den tilnærmet helt i tråd med sin detaljerte planlegging. Drapet fremstår som usedvanlig kynisk og kalkulert», skriver Gjøvik tingrett i sin dom.

«Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i», heter det videre i dommen.

Hans Olav Overn har siden 2007 vært daglig leder i en jernvarehandel på Toten. Bedriften har vært i familien siden oppstarten i 1950, og Overn har i pressen uttalt at han hadde sin første sommerjobb der som 10-åring.

Under rettssaken kom det frem at også sønnen Oscar har hatt sommerjobb på jernvarehandelen.