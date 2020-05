– Får vi opp én bokstav til der, så blir det bra, sier eiendomssjef Morten F. Hanssen i Narvik kommune til TV 2.

Ser du feilen på bildet over?

Da den nye skolen i Narvik skulle få opp sitt nye skilt, ble det nemlig gjort en grammatisk feil.

– Jeg er usikker på hva som har skjedd, men resultatet vises klart og tydelig på veggen, sier Hanssen og smiler.

Én bokstav for lite

For på skiltet skulle det i utgangspunktet stå: «Narvik ungdomsskole».

Men de ansvarlige hadde utelatt en «s» i ordet «ungdomsskole». Dermed må man nå få rettet opp i feilen, erkjenner Hanssen.

– Selvfølgelig blir det rettet opp så snart som mulig, sier han.

At feilstavelsen fikk se dagens lys på et skoleskilt, gjør ikke saken særlig bedre for kommunen.

– Det er litt ekstra flaut at det er et skoleskilt som er feilstavet, sier Hanssen.

Trenger ikke å ta ned alt

Kommunens eiendomssjef sier til avisen Fremover, som først omtalte saken, at det ikke vil bli en krevende oppgave å rette opp i feilen.

– Vi må heldigvis ikke ta ned alt. Vi må flytte på noen bokstaver og få opp en «s» til, så blir det bra, sier han, og legger til:

– Han som har stava ungdomsskole feil, gjør nok ikke den feilen igjen, sier han til avisen.