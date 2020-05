Noel Gallagher: – Jeg tok kokain hver kveld i fire år

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den britiske artisten Noel Gallagher (52), kjent fra Oasis, avslører at kokainmisbruket fikk han lagt inn på sykehus i USA.

Oasis-stjerna har ved flere anledninger vært åpen om narkotikamissbruk, og nå deler han flere detaljer fra livet som rockestjerne.

I Matt Morgan sin podcast «Funny How?» forteller Gallagher at han tok kokain hver kveld i årene fra 1995 til 1998.

– Det var mine villeste år, sier han.

– Jeg måtte til og med sjekke inn på sykehuset en gang. Jeg var i Detroit, og se for deg å være i psykose mens du må dra på sykehuset. De skjønner ingenting på grunn av aksenten din, og du tror at du skal dø, fortsetter Gallagher.

Mistet kontrollen

Det kom til et punkt hvor både han og broren hadde mistet det fullstendig.

– I 1997 hadde det gått helt berserk. Jeg tok masse forskjellig stoff, og jeg og Liam var ute av kontroll, sier Gallagher, og sikter til sin bror Liam Gallagher, som også var en del av Oasis.

Mesteparten av tiden visste han ikke hvem menneskene som hang rundt i huset hans var. Dager og netter gikk inn i hverandre mens de satt der og tok dop bak lukkete gardiner.

Liam Gallagher på Bergenfest i 2017 Foto: Foto: Solfrid Skaret, TV 2

Dro til Thailand for å bli nykter

I 1997 hadde de dårlige dagene blitt flere enn de gode. Noel led av flere angstanfall, og det gikk opp for han at dopbruket hadde kommet ut av kontroll. Han sier selv at vendepunktet kom 5. juni i 1998.

– Jeg våknet opp for å se Tyskland spille mot Hellas i fotball VM. Rundt meg var det masse mennesker som røykte marihuana og sniffet kokain, forteller Gallagher.

Han bestemte seg for å bli nykter, solgte huset, og dro til Thailand i en måned med sin daværende kone, Meg Matthews. Da de kom tilbake til England flyttet de ut på landet, og koblet fra hjemmetelefonen så Noel skulle klare å holde seg borte fra narkotika.

Mener kokain er kjedelig

I fjor fortalte Gallagher til The Metro at han synes folk som tar kokain er kjedelige.

– Du bare vet at når kokainen kommer ut så vil kvelden ta en svært dårlig vending, sa han.

– Det er alltid moro til å begynne med, men så fort kokainen er ute av systemet så vil alle hjem, fordi det er kjedelig, fortsatte Gallagher.