Hollywood-eliten roser Kristoffer Joner for én ting

Joner har hovedrollen i «Maskineriet», en Viaplay-satsning i hele Norden med premiere 24. mai.

Serien handler om Olle, som spilles av Joner. Han er en familiefar som plutselig våkner opp på bilfergen mellom Sandefjord og Strømstad, uten hukommelse fra kvelden før, men med en sekk kontanter og en pistol ved siden av seg.

Det blir opp til Olle å finne ut hva som har skjedd, og hvorfor, før politiet finner ham.

Krevende

47-åringen forteller a det var en krevende rolle å spille, blant annet på grunn av de mange action-scenene. Han begrunner dette med selvdiagnostisert kols og astma.

– Hjernen min er fortsatt enda 22 år. Jeg glemmer å varme opp, så jeg får strekk og vondt i kroppen. Jeg må rett og slett lære meg å bli litt eldre, sier han til TV 2.

Joner liker å gjøre sine egne stunts, men under innspillingen av «Maskineriet» fikk han ikke lov til å gjøre de mest ekstreme, fysiske oppgavene.

– Jeg har skadet meg ganske kraftig under andre innspillinger. Da jeg spilte inn «Skjelvet» fikk jeg en skade som gjorde at jeg ble liggende et halvt år.

Denne skaden preget også Joner da han spilte inn «Maskineriet» to år senere.

– Jeg kjente det på kroppen min. At kroppen min var veldig redd.

Får ros av Hollywood-eliten

Joner har også figurert i flere internasjonale filmer, deriblant «Mission: Impossible - Fallout» i 2018 og «The Revenant» i 2015, som forøvrig vant tre oscar-statuetter.

VINNERE: Leonardo DiCaprio ble kåret til den beste mannlige skuespilleren for innsatsen i «The Revenant». Alejandro G. Inarritu vant prisen for beste regissør. Filmen vant også en statuett for beste foto. Foto: AP/Jordan Strauss

I et intervju med Filmweb kunne «The Revenant»-regissør Alejandro G. Inarritu og skuespiller Will Poulter skryte Joner opp i skyene.

– Kristoffer var en fantastisk person å ha på settet. Jeg syns han er en flott skuespiller og har alltid likt arbeidet hans svært godt. Alle skuespillerne var så støttende mot hverandre. Han var del av en stor vennegjeng av flotte skuespillere på settet, sa Inarritu.

Dette kan Poulter, som også har hatt roller i «The Maze Runner» og «We're the Millers», bekrefte. Han mener at Joner har et spesielt talent som skuespillerne i storfilmen kunne benytte seg av.

KJENT SKUESPILLER: Her er Will Poulter sammen med hertuginnen av Cambridge, Kate Middleton, under en tenniskamp. Foto: AP/Ben Curtis

– Han er frustrerende god på på tidsfordrivende leker, sånn som kortspill, sjakk, og backgammon. Han var den beste personen å ha rundt seg, fordi han alltid hadde et spill eller noe annet du kunne bryne deg på. Han var også den verste personen å ha rundt seg. Om du nettopp hadde fått fri fra innspilling, og ønsket å spille et spill, så ville man alltid tape mot «Kris». Det var frustrerende, og man ble litt nedbrutt resten av dagen, sa Poulter lattermildt til Filmweb.

Joner tilbrakte syv måneder sammen med blant annet Poulter og selveste Leonardo DiCaprio under «The Revenant»-innspillingen. Han forteller at å spille på sett blir en måte å holde energinivået oppe.

– «DiCaprio-en» klarte faktisk å slå meg to ganger i backgammon, men jeg tar ham neste gang!

– Du skal spille mot ham igjen?

– Jeg skal slå den jæ**len.

Avslutningsvis forteller Joner at han kan takke bartenderyrket for at han er så god i disse klassiske spillene. Da han jobbet bak bardisken brukte han nemlig mye tid på å underholde gjestene på denne måten.