51 år gamle Kristoffersen kommer fra stillingen som sjef for Hæren, hvor han har vært siden august.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten, det er et stort ansvar å bli øverste militære sjef i en sikkerhetspolitisk usikker tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og utvikle Forsvaret videre, sier Kristoffersen i en pressemelding.

Fra før av har Kristoffersen erfaring fra Spesialstyrkene, Forsvarets operative hovedkvarter, Heimevernet, samt lang erfaring fra en rekke internasjonale operasjoner.

Han ble i 2011 dekorert med Krigskorset med sverd – den høyest rangerte utmerkelsen i Norge.

Tirsdag formiddag ble Kristoffersen presentert som forsvarssjef, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var til stede under presentasjonen.

– Kristoffersen har satt tydelig spor etter seg der han har vært. Han har vist meget gode resultater i Forsvarets spesialstyrker og som sjef for HV. I sin korte tid som sjef for Hæren har han sørget for at oppbyggingen av Finnmark Landforsvar nå ligger foran plan, sier Frank Bakke-Jensen.

Haakon Bruun-Hanssen, som fyller 60 år i juli, går av etter nærmere sju år som forsvarssjef. Han blir i stillingen fram til august.