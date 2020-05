Hva skjedde med «Pizzagjengen»?

I 1999 dukket TV-serien «Pizzagjengen» opp på norske TV-skjermer.

Serien handlet om kompisene Pete og Berg, og venninnen deres Sharon.

Ved siden av å bo sammen i et lite mini-kollektiv, jobbet de to kameratene på den lokale pizzasjappen. Sammen funderte de tre over livets små og store mysterier, og drømte alle om en helt annen karrière.

Skiftet navn

I Norge ble serien vist på TV 2 fra 1999, og ble senere sendt i reprise på både TV 2 Zebra og TV 2 Humor. Det ble i alt laget fire sesonger.

På engelsk het serien opprinnelig «Two Guys, a girl and a Pizza Place», men ble endret til «Two Guys and a Girl» etter at pizzasjappen gradvis forsvant fra handlingen. Norske seere som kun har sett de to siste sesongene, har nok lurt på hvorfor serien egentlig het «Pizzagjengen». Nå vet du svaret.

I tillegg til de tre hovedrollene, som alle medvirket i samtlige av seriens 81 episoder, dukket det opp flere andre karakterer som markerte seg i løpet av de fire sesongene showet varte.

Hva skjedde videre?

Johnny begynte å date Sharon, mens Ashley fant en slags finurlig tone med både Pete og Berg.

Men hva skjedde med skuespillerne fra «Pizzagjengen» etter at serien ble tatt av luften?

Ryan Reynolds (43)

STJERNE: Ryan Reynolds har blitt en stjerne. Foto: ANGELA WEISS

Reynolds er den som har klart seg best av «Pizzagjengen», i alle fall om man ser på en videre karrière innen film og TV. Etter rollen som Leslie «Berg» Bergen, spilte han i flere helt midt på treet-filmer. Men han holdt navnet sitt varmt, og etter brukbare «Burried» i 2010 dukket det opp filmtilbud mot storheter som både Samuel L. Jackson og Denzel Washington.

De siste årene har han gjort «Deadpool» til sin egen, og om ikke lenge dukker det opp en tredje film i serien. Reynolds har også gjort det skarpt på det private plan. Forhold med Alanis Morissette, Scarlett Johansson og Blake Lively har hjulpet på stjernestatusen. Sistnevnte har han vært gift med siden 2012, og sammen har de tre jenter.

Traylor Howard (53)

BORTE: Traylor Howard har forsvunnet fra rampelyset. Foto: ddp

Årene etter «Pizzagjengen» så lyse ut for Howard. Hun spilte mot Jim Carrey i «Me, Myself & Irene» og hadde en stor rolle i den populære TV-serien «Monk». Men så ble det tyst. Etter 2010 har det så og si stått stille for 53-åringen.

I 2019 gikk hun ut og forsvarte en amerikansk senator som var utsatt for seksuelle anklager fra 2005. Hun sa at hun ikke hadde opplevd noe sånt med han, og kalte han for en god mann. Howard giftet seg for tredje gang i 2012, og har to sønner.