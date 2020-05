Med en startpris på 1,8 millioner kroner er Geländewagen en av de dyreste Mercedes-modellene du får kjøpt i dag.

G-Klasse som den nå egentlig heter, er svært ettertraktet i Norge, enn etter at siste generasjon ble lansert tilbake i 2018.

Norske kunder står regelrett i kø for å sikre seg et eksemplar. Og det er topputgaven fra AMG som selger aller best. Det vil si AMG G63 med V8, 585 hk og 850 Nm.

Selv om nye G-Klasse har blitt langt bedre å kjøre enn forgjengeren, kan vi alle være enige om at den røslige SUV-en ikke er spesielt sportslig. Derfor er det mildt sagt spenstig å plassere nesten 600 hestekrefter under panseret her.

Ny utgave med over 700 hk

AMG klinker som regel til med maks motorkraft i de store og tunge modellene. Men på G63 har de faktisk holdt litt igjen på motoren. I motsetning til både E63 S og GT 63 S, som har henholdsvis 612 og 639 hk – yter altså motoren i G-Klasse 585 hk.

Det handler nok om at bilen rett og slett ikke har «behov» for noe særlig mer i forhold til kjøreegenskapene. Akkurat det er derimot det tyske tuningselskapet Manhart uenig i.

De har nemlig lansert sin egen versjon av G63 – og kaller nykommeren G 700 Inferno. Tallene hinter til effekten – som er spinnville 712 hk!

Designendringene er forsiktig på Manhart sin versjon.

Hard core

Den markante effektøkningen er takket være to nye turboer, større luftinntak, intercooler og en software-oppdatering på toppen.

Interiøret er i utgangspunktet helt standard, men kan tilpasses etter ønsker fra kunde.

Resultatet er altså en effektøkning på 127 hk. Dreiemomentet er dessuten løftet fra 850 til 1.030 Nm.

– G63 er jo en vill maskin i seg selv. Å servere over 700 hk og 1.000 Nm i en bil som dette er på grensen til galskap, kommenterer Broom-Benny, men innrømmer at det høres fristende ut å teste likevel.

For å skjerpe kjøreegenskapene noe, har Manhart montert nye dempere og fjærer fra H&R. I tillegg til å gjøre understellet stivere, senkes også bilen for å sikre et lavere tyngdepunkt.

Vi snakker dermed om en skikkelig hard core-bil, som neppe trives like godt i terrenget. Rett frem i lyskryssene langs Barecode i Oslo, gjør den nok heller en bedre figur.

Mercedes G-Klasse er utvilsomt en legende. Selv 2020-modellen deler hovedtrekkene med de første eksemplarene fra 70-tallet.

Ikke alene

Tyske Manhart er lagt fra alene om å bygge ekstreme versjoner av Mercedes G-Klasse. Her finnes det en rekke alternativer, blant annet fra Brabus. De har sin G900 – som leverer nettopp 900 hestekrefter og solide 1.500 Nm.

Kraftkilden her er en V12-motor, med doble turboer, på 6,3 liter.

Bilen ble presentert under fjorårets bilutstilling i Frankfurt, og skal kun lages i 10 eksemplarer.

Slik ser det ut når Brabus har gjort sin del av jobben.

