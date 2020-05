Like etter at dette bildet er tatt, har Roberts (36) perverse plan ødelagt hele familien

Bob Broberg (37) driver en liten blomsterbutikk i lille Pocatello i Idaho, USA, som blir beskrevet som den trygge byen «ingen» låser døra, og hvor alle kan stole på alle.

På hjemmebane er det kona Mary Ann (36) som styrer, og paret har tre døtre: Jan (12), Susan (10), og Karen (8).

Familien er aktive i den lokale pinsemenigheten, og det er Mary Ann som leder koret i kirka.

En søndag i 1972 dukker Robert Berchtold (36) og familien hans opp i kirka. Den karismatiske fembarnsfaren sier at han vil lære seg å synge.

MESTERMANIPULATOR: Robert Berchtold fotografert på 70-tallet. Foto: Handout

Mary Ann tar seg av Robert, som bare blir kalt «B», og han blir raskt en nær venn av familien.

Det ingen vet, er at han har en plan – en pervers plan som skal ødelegge familien og ende opp med at han tar sitt eget liv.

Sex, hjernevask og kidnapping

Bare måneder etter at Broberg-familien først møtte ham, har Robert hatt sex med dypt religiøse Bob.

Han har også forført Mary Ann og hatt sex med henne i skjul – og han har hjernevasket, misbrukt og kidnappet eldstedatteren deres, Jan (12), og giftet seg med henne i Mexico.

– Det tok ti sekunder å hjernevaske meg. Jeg hadde blitt ledet frem til det tidspunktet, sa Jan Broberg da hun i fjor deltok i talkshowet «The View» for å prate om såkalt «grooming».

Grooming er begrepet på at en voksen lokker til seg, altså groomer, et barn for å utsette det for overgrep.

– Det var ikke bare jeg som ble groomet. Foreldrene mine ble det også, sa Jan.

«Bestevennen min»

Robert er den rauseste mannen Mary Ann og Bob har møtt.

Bare noen dager etter at de møttes for første gang, har han sendt dem ei fruktkurv på døra. På kortet i kurven har han skrevet at han liker Broberg-familien så utrolig godt.

Til tross for at han har fem barn selv, sitter han mer enn gjerne barnevakt for de tre jentene deres.

FAMILIEBILDE: (f.v) Mary Ann, Jan, Karen, Susan og Bob Broberg. Foto: Handout

Nesten hver helg drar familien Broberg på utflukter og båtturer sammen med Robert, kona hans Gail og deres fem barn.

Robert har et ekstra godt øye til Jan, og kaller henne «bestevennen min».

Fant jenta han lette etter

I fjor kom dokumentaren om familien Broberg ut på Netflix, «Bortført innen synsvidde». Flere anmeldere har beskrevet den som en av de mest forstyrrende og bisarre dokumentarene de har sett.

Dokumentaren blir innledet med Roberts stemme som sier dette:

«Hun var ei vakker jente. Veldig smart og veldig livlig. Hun smilte varmt til meg, og idet hun smilte, hadde hun tydelige smilehull i begge kinn. Jeg følte med henne. Jeg gikk bort til henne, la armen rundt henne, trakk henne til meg og holdt henne tett. Hun så opp på meg og strålte. Og jeg visste jeg hadde funnet den lille jenta jeg lengtet etter».

I dokumentaren forteller Jans lillesøster Karen at Robert var svært opptatt av «bestevennen».

– Han besøkte oss nesten hver kveld, og var fantastisk med oss barna. Han var den morsomme «faren», men oppmerksomheten hans ble alltid dratt mot Jan, sier hun.

– Jeg må ha sex!

Vi går tilbake til 1972, hvor Mary Ann og Bob stusser på hvorfor Robert er så utrolig interessert i den eldste datteren deres.

Han tar ofte bilder av henne, og bruker mer tid på henne enn på sine egne barn. Når han spiser middag sammen med dem, vil han ha Jan på fanget.

De blir til slutt enige om at Robert bare er en litt uhøytidelig og omsorgsfull liksompappa som synes at Jan er ekstra morsom.

Og, de vet jo at Jan forguder ham, og de vil ikke sette noe vennskap på spill.

En dag oppsøker Robert i blomsterbutikken. Han er oppkavet og veiver med armene, og spør om de kan ta seg en kjøretur.

– Jeg hater kona mi! Jeg må ha sex, fortviler han i bilen.

"BESTEVENNER": Jan og Robert blir fotografert under et juleselskap i Broberg-familiens hjem. Foto: Handout

Homofilt utroskap

Robert forteller hvordan han og kona Gail aldri har sex, og at han trenger å bli tilfredsstilt.

Med et lurt smil om munnen, spør han Bob om kanskje han kan tilfredsstille ham. Bob svarer ja, uten at han vet hvorfor, og legger hånda over Roberts skritt.

Dette gjør han til tross for at både utroskap, sex utenfor ekteskap, og ikke minst sex mellom samme kjønn, blir ansett som store synder i pinsemenigheten.

– Det er den største tabben jeg har gjort i hele mitt liv, har Bob uttalt i etterkant.

Han har ingen anelse om at Bob har manipulert ham.

– Jeg innledet et homofilt forhold til faren hennes for å få tilgang til Jan, sier Robert når han flere år senere er blitt pågrepet av FBI.

Blir sendt til psykolog

To år senere, i 1974, blir Robert mistenkt for å ha hatt upassende omgang med ei ung jente i kirka.

Kirkeledelsen bestemmer seg for å løse problemet internt, og sender ham til en psykolog som de mener kan kurere det de kaller «problemet».

Ingen vet at psykologen for lengst har mistet lisensen, og at hans råd kommer til å gjøre situasjonen mye verre for Jan og familien.

Til Mary Ann og Bob sier Robert at han blir behandlet for overgrep han selv ble utsatt for som barn – og at en del av behandlingen er å tilbringe mer tid med Jan.

– Har du noe imot det, spør Robert.

– Nei da, svarer Bob, som fortsatt ikke kan forstå hva som skjedde mellom han og Robert i bilen.

Robert forklarer at da han var liten og moren hans var syk, passet han ofte på lillesøsteren sin. Psykologen sier at relasjonen til Jan minner ham om denne tiden, og at jenta derfor kan brukes som terapi.

TENÅRING: Jan Broberg på et bilde som ble tatt av henne på ungdomsskolen. Foto: Handout

«Vitaminer» og «allergitabletter»

Fire ganger i uka får Robert lov til å sove i Jans seng, hvor han spiller av såkalte terapikassetter mens Jan sover.

Før leggetid, gir han henne «vitaminer» og «allergitabletter», som egentlig er sovepiller.

Så fort foreldrene hennes sover og hun er dopet ned, utsetter han henne for en rekke overgrep.

– Jeg vil anslå at han forgrep seg på meg totalt 200 ganger, har Jan uttalt i etterkant.

I Netflix-dokumentaren sier Bob Broberg at han ikke engang tenkte tanken på at Robert kunne forgripe seg på 12-åringen.

– Vi hadde ikke den fjerneste anelse om at han hadde seksuelle tanker om Jan. Vi visste ikke engang hva en pedofil var den gangen. Jeg vet ikke hvordan vi kan ha vært så naive, når det var så mange varsellamper, men vi så dem ikke, sier han.

Kidnappet etter pianotime

Helt frem til torsdag 17. oktober 1974 får Robert lov til å sove i Jans seng.

Denne torsdagen blir skjebnesvanger for hele Broberg-familien, som sakte, men sikkert, skal gå i oppløsning.

Robert ringer Mary Ann og sier at han vil ha med seg Jan på en ridetur et lite stykke unna, langs fossefallet American Falls. Mary Ann er skeptisk, men Robert overbeviser henne.

Han heter Jan etter en pianotime, og lover å sende henne hjem før middagstid.

Jan kommer ikke hjem. Like etter pianotimen får hun en «allergitablett» og våkner opp fastspent til ei seng i en bobil.

På nattbordet står det en hvit boks, og det strømmer en monoton stemme ut fra boksen:

«Kvinnelige ledsager. Oppdraget ditt er iferd med å begynne».

GOD KLEM: Jan Broberg henger rundt halsen til Robert Berchtold. Foto: Handout

Voldtatt og hjernevasket

Jan er fortsatt neddopet, og sovner igjen.

Når hun våkner, sier stemmene fra kassettspilleren at de er romvesener og heter «Zeta» og «Zethra». De sier at Jan er blitt kidnappet av en UFO.

Neddopet og fastspent blir Jan de kommende dagene voldtatt flere ganger av Robert. Deretter blir hun utsatt for systematisk hjernevasking av «Zeta» og «Zethra», som hun blir mer og mer overbevist om at er ekte.

En dag hun våkner, er hun ikke fastspent mer. En stemme i den hvite boksen sier at hun vil finne sin utkårede i rommet ved siden av.

Jan går ut av rommet, og finner Robert liggende på en smal sofa. Han har blåmerker på armene og på beina, og virker redd.

Han sier at de begge er blitt kidnappet av en UFO, og at han ikke skjønner hvorfor både han og Jan våknet opp i en bobil.

Det han ikke sier, er at han har eid denne bobilen i mange år. Han har planlagt kidnappingen av Jan i flere måneder.

Vil redde romvesenenes hjemplanet

Stemmene fra den hvite boksen har overbevist Jan om at den virkelige faren hennes er et romvesen, og at oppdraget hennes er å få barn med sin «mannlige ledsager» innen hun fyller 16 år.

– Barnet skulle redde romvesenenes hjemplanet, forklarer Jan i Netflix-dokumentaren.

Hun sier at stemmene sa at hvis hun ikke klarte å fullført oppdraget, så skulle «Zeta» og «Zethra» sørge for at både hun og familien ble utslettet.

Venter to dager før de ringer politiet

OPPTAK: Fra innspillingen av Netflix-dokumentaren «Abducted In Plain Sight», hvor «Robert» blir dratt ut av husvognen sin. Foto: Top Knot Films

Mens Robert kjører så fort han klarer til Mexico, hvor det er lov å gifte seg med 12-åringer, sitter Mary Ann og Bob Broberg hjemme og lurer på hva som har skjedd.

Først to dager etter kidnappingen, altså lørdag morgen, ringer Mary Ann og Bob til FBI for å høre om de burde etterlyse Jan.

FBI-kontoret er stengt. Foreldrene venter derfor til mandag før de tar kontakt med dem igjen.

Når de endelig får kontakt, forklarer de ventetiden med at de ikke ville uroe Roberts kone, Gail.

Dessuten, sier de, er de overbevist om at Robert har en god grunn til å være borte så lenge sammen med Jan.

Det er FBI-agent Pete Welch som får saken og som drar hjem til Broberg-familien så fort han kan.

Flere ganger må han gjenta at Jan er blitt kidnappet, men hennes godtroende foreldre skjønner ikke alvoret.

– De var så naive. Jeg måtte banke det inn i hodet deres, det at datteren deres var blitt kidnappet, sier Welch.

– Jan er jo bare sammen med bestevennen sin, svarte Bob da Welch kom på døra.

Avslørt av avlyttet telefon

Når Jan har vært savnet i 35 dager, ringer Robert til broren sin, Joe.

Robert sier at han har giftet seg med Jan, og at han vil at Joe skal be foreldrene hennes om en skriftlig tillatelse til å komme hjem til USA og flytte sammen med henne – uten å anmelde ham.

– Jeg gikk fra å elske denne mannen som en far, til å elske ham som en ektemann, sier Jan i dokumentaren.

PÅ PIANOKRAKKEN: Jan Broberg har hele livet sitt vært glad i å spille piano. Foto: Handout

FBI leter desperat etter Robert, og begynner å avlytte telefonen til broren.

De sporer en av samtalene til et hotell i storbyen Mazatlán i Mexico.

På en campingplass like utenfor byen finner FBIs meksikanske samarbeidspartnere Robert og Jan i bobilen.

Robert blir dratt ut av bobilen og satt på ei fuktig fengselcelle i kjelleren til et meksikansk fengsel.

Jan, som sparker, gråter og slår, vil ikke at Robert skal dra. Hun får lov til å prate litt med ham i fengselet. Han sier at hun må love å aldri fortelle noen om det som har skjedd.

Han påpeker at «romvesenene» har beordret henne til å ikke prate med andre menn enn Robert.

Jan lover å ikke si noe. Hun nekter å si noe om hva som har skjedd når foreldrene hennes henter henne i Mexico.

TATT: Roberg Berchtold avbildet på politiets arrestasjonbilder. Foto: Politiet

Truer med å avsløre forholdet mellom Bob og Robert

Berchtold blir dømt til fem års fengsel for kidnapping, men slipper ut bare 45 dager senere.

Årsaken er at kona Gail julaften 1974 banker på Mary Ann og Bobs dør med et ark i hånda.

Hun sier at hun kommer til å avsløre det seksuelle forholdet mellom Robert og Bob – med mindre paret skriver under på en erklæring om at Robert ikke er skyldig i kidnapping, og at Jan dro sammen med ham til Mexico med foreldrenes samtykke.

Mary Ann og Bob Broberg blir livredde. Hva vil menigheten tro? De fordømmer homofile, og ikke minst fordømmer de utroskap. Hva vil pressen skrive om dem?

De skriver under, og dermed er Robert en fri mann igjen.

Mary Ann velger å tilgi ektemannen for utroskapen, og de to snakker aldri mer om det igjen.

Frykter hun ikke klarer å fullføre oppdraget

Jan drar tilbake på skolen, og fortsetter livet som før. Hun savner Robert, og skjønner ikke at hun ble kidnappet.

Hun forsvarer Robert når foreldrene viser henne de mange avisutklippene som ble skrevet om kidnappingen.

– Jeg klarer ikke å slutte å tenke på ham, sier hun.

HJERNEVASKET: I Netflix-dokumentaren forklarer Jan Broberg hvordan hun i en årrekke ble manipulert. Foto: Fra dokumentaren

Det hun ikke sier, er at hun er livredd for at oppdraget hun har fått av «Zeta» og «Zethra» skal mislykkes, slik at hun mister hele familien.

Jan tror at hvis hun følger alle reglene hun har fått, kan hun redde hele planeten.

Hun bryter nesten all kontakt med faren, siden han er en mann.

– Følelsesmessig distanserte jeg meg fra familien min fordi jeg visste at oppdraget ikke var fullført. Jeg visste at mer kom til å skje, forklarer Jan.

Faller for datterens kidnapper

Mary Ann har tilgitt Bob for utroskapen, og forsøker å ha et godt forhold til Robert også.

Under en lunsj, hvor det bare er de to til stede, lar hun seg forføre av Roberts mange komplimenter. De har sex, og det fortsetter de å ha flere ganger.

I dokumentaren sier hun at affæren varte i åtte måneder, og at de to flere ganger hadde sex på kirketurer.

– Jeg vil si jeg var forelsket i ham. Det var en spennende tid for meg, sier Mary Ann i dokumentaren.

Selv om hun er litt skeptisk, lar hun fortsatt Robert få sove i Jans seng, i den tro at det er terapi for ham.

Det blir et lurveleven når Robert uten forvarsel forteller Bob at han har et seksuelt forhold til Mary Ann, og at han ønsker å starte et liv sammen med henne.

Det ender med at paret separeres, og at Bob truer Mary Ann med at hun aldri får se barna sine igjen.

JUL: (f.v) Karen, Susan og Jan poserer foran juletreet. Foto: Handout

Setter Jan på flyet

Men, bare noen måneder senere, blir Bob og Mary Ann enige om at det er de to som hører sammen og at ekteskapet må holdes hellig.

Mary Anns skilsmisseadvokat råder henne til å kvitte seg med det han kaller «kreftsvulsten Robert», som han mener har skylden i at hele familien har gått i oppløsning.

Robert skjønner hva som er på gang. Han flytter til dalen Jackson Hole i det nordvestlige Wyoming, men han tenker fortsatt på Jan hver dag.

Han ringer henne ofte for å høre hvordan hun har det, og de begynner å skrive brev til hverandre.

Han kaller henne «min Dolly», og Jan avslutter alltid sine brev med en liten tegning av en blomst eller ei sol.

En kveld ringer Robert til Mary Ann og sier at hun bare må sende Jan på besøk til ham. Hvis ikke, sier han, så kommer Jan til å rømme og haike til hun kommer frem til ham.

Mary Ann nøler, men lar seg til slutt overbevise. Mens Bob er på jobb, setter hun datteren på flyet.

– Da jeg kom hjem fra jobb og hørte at Jan var blitt sendt til Robert ... Jeg sa til Mary Ann at det var det dummeste hun noensinne hadde gjort, sier Bob.

– Fullstendig overbevist

Nok en gang blir Jan dopet ned og voldtatt av Robert en rekke ganger i bobilen hans.

Hjernevaskingen fra den hvite boksen fortsetter.

SKOLEBILDE: Et udatert bilde av Jan Broberg på skolen. Foto: Handout

– Jeg var helt overbevist om at jeg elsket ham, og at jeg ville gifte meg med ham, sier Jan.

Først etter to måneder reiser hun hjem igjen, til en familie som ikke vet hva de skal gjøre med henne.

Hun nekter fortsatt å prate med faren, og forteller familien sin at hun vil flytte ut og bo sammen med Robert resten av livet.

En natt forsvinner Jan plutselig fra jenterommet i kjelleren.

Morgenen etter finner foreldrene hennes en lapp hvor det står at hun har reist og ikke kommer tilbake.

Denne gangen går det hele to uker før Mary Ann og Bob ringer til FBI og forteller at datteren er kidnappet – igjen.

Ville ikke at sannheten skulle komme i avisa

Foreldrene forklarer at de var redde for hva pressen ville skrive om dem, nå som samme familievenn hadde bortført den samme jenta to ganger på to år.

– Vi var livredde for at det skulle komme ut at hun var kidnappet igjen. Vi ville ikke at det skulle nå pressen. Vi fortalte folk at hun var hos bestemoren sin, sier Mary Ann i dokumentaren.

Nok en gang forsøker FBI å finne Jan, som nå er 14 år gammel og hjernevasket til å tro at hun er halvt romvesen og halvt menneske som må redde planeten.

Hun tror at siden hun fortsatt ikke har kommet i puberteten, må det bety at hun faktisk er delvis utenomjordisk.

– Sommeren etter at jeg gikk ut av videregående, fikk jeg mensen. Jeg blomstret sent – jeg var 152 centimeter og veide 40 kilo. Det var delvis derfor jeg trodde at jeg var halvt romvesen. Kroppen min forandret seg ikke, og jeg trodde at den ikke forandret seg fordi jeg var halvt romvesen og halvt menneske, har Jan fortalt Vulture i etterkant.

Funnet på katolsk skole

Hun er savnet i hele 102 dager før hun ifølge ABC News blir funnet 150 mil unna, på den katolske skolen Flintridge Sacred Heart Academy i California.

Der har hun vært elev i tre måneder under navnet Janis Tobler.

FUNNET: Da FBI klarte å spore opp Jan i Los Angeles, var dette forsiden av Idaho State Journal. Foto: Faksimile

Robert har utgitt seg for å være faren hennes, og sier til nonnene på skolen at han er CIA-agent og at «datterens» identitet derfor må holdes skjult for absolutt alle.

Jan er fullstendig overbevist om at hun er halvt romvesen og halvt menneske, og at hun og Robert må få et barn for å redde planeten.

– Jeg var helt borte. Det livlige, glade, morsomme barnet ... Det var borte, sier hun i dokumentaren.

Nok en gang blir Robert pågrepet, og seks andre jenter kontakter Jan for å fortelle at de ble misbrukt av ham.

Flere av dem forteller at også de våknet opp fastspent i ei seng, med «romvesener» som pratet fra en hvit boks.

ÅPENHET: Jan Broberg (midten) gjester ABC-programmet «The View», hvor hun prater om sin vanskelige oppvekst. Foto: ABC News

Forstår at hun er hjernevasket

Under påvente av rettsaken mot Robert, begynner Jan innse at hun er blitt hjernevasket.

– Jeg tok imot en is fra en gutt. Da jeg tok imot isen og innså at hundene mine hadde det bra, at faren min ikke var død, at søsteren min, Karen, ikke er blitt blind og at søsteren min, Susan, ikke er savnet, så tenkte jeg: «Kanskje denne romvesen-greia ikke er ekte?». Det var den første gangen på fire år at jeg hadde tenkt det, sier hun til Vulture.

En gutt ber henne med på dans, og hun takker ja.

– Jeg kom hjem fra dansen, og ingenting fælt hadde skjedd. Jeg husker at jeg satt på soverommet mitt og ikke visste hva jeg skulle gjøre. Jeg klarer ikke engang å beskrive følelsene. De var over alt. Det var selvsagt nesten som en lettelse, men samtidig, når du har et oppdrag og plutselig noen tar det oppdraget fra deg ... Jeg var jo frelseren av en døende planet. Hva nå? Hvem er jeg? Og hva har jeg gjort mot pappa?

Ett år i fengsel

Ettersom Jens foreldre skrev under på dokumentet som sa at de sendte Jan til Mexico sammen med Robert, og fordi Mary Ann selv satte Jan på flyet til Jackson Hole, kan ikke Robert bli dømt for de to kidnappingene.

Likevel blir han til slutt dømt for å ha forgrepet seg på ei av de seks jentene som tok kontakt med Jan.

Han blir dømt til ett år i fengsel.

Mens han er i fengsel, skriver Jan og Mary Ann Broberg boka «Stjålen uskyld» sammen, hvor de forteller sin versjon av det som skjedde.

Deretter drar de på USA-turné for å prate om overgrep mot barn, men flere av opptredenene deres blir avbrutt av nylig løslatte Robert Berchtold.

Flere ganger står han utenfor lokalet og skriker at han er uskyldig.

– Han er desperat, nå som historien er ute, sier Jan når hun gjester TV-programmet «Good Morning America».

– De er bare ute etter å tjene penger, svarer Robert.

Jan ber retten om at Robert blir ilagt besøksforbud.

I rettssalen spør Robert henne om hvorfor han skal holde seg unna, og påstår at Jans eneste mål er å tjene penger på ham.

– Mitt mål, herr Berchtold, er å lære folk om rovdyr som deg, svarer hun.

Angriper MC-gjeng

Mens Jan og Mary Ann i 2004 holder et foredrag på Dixie State College i St. George i Utah, går Robert til angrep på MC-gruppa Bikers Against Child Abuse, som står utenfor lokalet for å passe på.

PROTESTGRUPPE: Medlemmer av Bikers Against Child Abuse blåser opp ballonger før starten av et rally som skal markere starten på Child Abuse Prevention Month i Jefferson City i april 2004. Foto: Kelley Mccall

Spedbygde Robert har med seg en pistol, men rekker aldri å bruke den før han blir lagt i bakken av de elleve røslige mennene utenfor lokalet.

Robert blir dømt for vold og besittelse av et ulovlig våpen, og er fengslet i en måned før han blir overført til et mentalsykehus.

Etter seks måneder på sykehuset, tar han i 2005 sitt eget liv.

Skuespill som terapi

Som voksen har Jan gjort det stort som både skuespiller, sanger og danser i Hollywood.

Hun er gift og heter nå Jan Broberg Felt, og hun sier at skuespill ble hennes form for terapi.

– Jeg kunne gå opp på scenen og gråte, skrike, være en annen. Det var min terapi. For mennesker som har gått gjennom noen form for misbruk i livet, og kan finne noe de virkelig tror på og er lidenskapelig opptatt av, og lener seg på det, så tror jeg at det er en viktig del av helbredelsen, sier hun.

DR. PHIL: Jan Broberg er gjest i «Dr. Phil» for å snakke om Netflix-dokumentaren. Foto: CBS

«Groomet» hele familien

Hun har tilgitt foreldrene sine, og mener at hennes historie viser hvordan en mann kan «groome» en hel familie.

Hun mener at foreldrene hennes ble like manipulert som det hun ble, og at det derfor var enkelt å tilgi dem.

– En mestermanipulator har en sjette sans. Han visste dette: «Disse menneskene er tillitsfulle, kjærlige og rene i hjertet. Det blir lett for meg å manipulere dem. I tillegg har de det barnet som jeg er interessert i», forklarer Jan overfor Vulture.