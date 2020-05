Viralkontoer som «Memezar» med 19 millioner følgere har lagt ut videoer av nordmannen. Det samme gjelder mangfoldige Twitter-kontoer.

– Det begynte med at 200.000 visninger, da tenkte jeg at det var mye. Etter en stund var det oppe i millionen, og da skjønte jeg at dette kan gå langt.

18 millioner

Omdal reiser mye rundt om i landet, og på disse turene drikker han mye kaffe. Det er nettopp dette, noe så banalt som kaffedrikking i vakker natur, som har gitt han verdensberømmelse.

UT PÅ TUR: Omdal liker seg godt utendørs. Foto: Birgitta Bøhn-Pettersen

På TikTok har en av videoene av med kaffedrikking fått over 18 millioner visninger.

Se det naturskjønne klippet i videovinduet øverst i saken.

– Jeg startet TikTok-kontoen for et par uker siden, siden lillesøster ville sende meg morsomme videoer. Nå er jeg oppe i 165.000 følgere. På Instagram har jeg fått over 20.000 nye følgere.

Stavanger-mannen syns det er artig at han får denne oppmerksomheten på sosiale medier, men sier at det ikke betyr stort for ham.

VIRAL KAFFE: Kaffelagingen har blitt verdenskjent. Foto: Skjermdump/Instagram

– Det er veldig kjekt at så mange vil følge meg, men strengt tatt betyr det ikke så mye. Engasjement er viktigere enn antall. Jeg fortsetter nok som før og går på tur, tar bilder og lager kaffe.

Virtuelle turvenner

29-åringen er et utpreget naturmenneske, og bildene han deler på sosiale medier er en sann norgesreklame.

Denne voldsomme respekten for naturen har han også laget en karriere ut av, da han til daglig jobber som arborist, også kjent som trepleier. Dette betyr blant annet at han jobber med å bekjempe tre-sykdommer og prøver å fjerne råteskader.

På spørsmålet om hvorfor han tror millioner vil se han drikke kaffe, svarer han humoristisk:

– Folk liker tydeligvis kaffe!

– Neida. Det blir gjetning fra min side, men jeg tror det kan ha noe med at mange sitter mye inne for tiden, og at de på en måte føler de kan bli med ut på tur.