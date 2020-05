Wenches asparges-skole:

Vårens aristokrater - grønn asparges og hvit asparges, servert med Sandefjordsmør og tynne skiver norsk spekeskinke eller ferske rensede reker. Sandefjordsmør kan lages før asparges kokes. Hold sausen varm/lun ved å dekke kasserollen med plastfilm.

Asparges finnes som hvite og grønne. Den hvite aspargesen gror under jorden og høstes når hodet stikker opp, slik at stilken fortsatt er hvit. Den grønne får vokse opp i lyset og høstes når den er ca. 25 cm lang.

Beregn 3-4 asparges per person til forrett og 5-7 som hovedrett (avhengig av tilbehøret).

Når du skal kjøpe asparges pass på at stilkene er friske, faste og rette. Er bunten tett, pass på at den også er frisk inni. Asparges kan oppbevares i kjøleskap i 3-4 dager. Den oppbevares best når stilkene kuttes ½ -1 cm før aspargesbunten settes i litt kaldt vann i kjøleskapet.

Før bruk skrell eventuelt litt av den nederste grove stilken. Tynne ferske asparges trenger ikke skrelles. Ikke skrell mer enn nødvendig, mye av smaken sitter i skallet. Asparges kokes i lettsaltet vann tilsatt noen sukkerkorn og eventuelt litt sitron for å få frem den gode smaken.

Slik gjør du:

Kok opp vann, salt, sitron og litt sukker i en aspargeskjele, eller bruk en vid sautepanne (panne med høye kanter). Legg stilkene i slik at hodene bare blir dampkokt. Kok opp og la aspargesen trekke 2-3 minutter. Koketiden er avhengig ar tykkelsen på aspargesstilkene. De skal være myke med litt motstand når stilken klemmes sammen.

Legg asparges på litt kjøkkenpapir for å trekke ut overflødig vann. Asparges kan eventuelt vendes i olivenolje tilsatt litt sitronsaft og eventuelt flaksalt før servering. Server med for eksempel Sandefjordsmør, tynne skiver spekeskinke eller ferske rensede reker.

Sandefjordsmør:

2 ss fløte

4 ss kruspersille eller dill

200 g temperert smør i terninger

Saften av 1 sitron

Kok opp fløte og persille. Ta kasserollen vekk fra platen og visp inn smør i biter. Smak til med sitronsaft. Sausen bør ikke koke etter at smøret er tilsatt. Hold sausen varm over et vannbad eller på laveste varme, bør ikke koke da vil den skille seg.