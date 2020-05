Han er nok ikke den første som kjenner irritasjon over å ikke føle seg forstått av sjefen sin. Neppe den siste heller.

Men få velger å la seg så til de grader provosere som denne karen. I alle fall over det som tilsynelatende er en bagatell.

Flere amerikanske medier forteller nå om sjåføren som hadde vært i jobb bare i fire dager, hos et transportfirma i Chicago, i USA. Angivelig fikk han ikke så ny lastebil som han var lovet/håpet på selv. Og da startet problemene.

Han fikk nemlig en ett år gammel og noe brukt 2019-modell. Det var han ikke fornøyd med. Han mente han fortjente bedre og forlangte en ny 2020-modell for å kunne utøve sjåførjobben.

Vraket bil til 4,5 millioner

Det var med andre ord ikke den beste starten på et langvarig arbeidsforhold. Etter kun de fire dagene ble sjåføren oppsagt på grunn av samarbeidsproblemer. Men firmaet ville også gi han den kompensasjonen sjåføren rettmessig hadde krav på.

Sjåføren pekte da ut av vinduet og spurte sjefen sin om det var hans bil som sto på parkeringsplassen utenfor.

Sjefen, som tydeligvis har en dyr og en eksklusiv bilsmak, bekreftet at den nye hvite Ferrari GTC4 Lussoen som sto der tilhørte han.

Det var en slik Ferrari GTC4 Lusso den hissige sjåføren lot vreden sin gå ut over. Illustrasjonsbilde.

Bilen er en italiensk skjønnhet og sportsbil med V12-motorer under panseret, den har en ytelse på 690 hestekrefter og den gjør unna 0-100 km/t på 3,4 sekunder. Hva den koster i USA vet vi ikke, men her i Norge må du ut med rundt 4,5 millioner for en slik bil ...

Kan straffe seg å være hissig

– Nå skal du få se hva som skjer når du "kødder" med meg, skal den misfornøyde sjåføren har sagt, før han smelte igjen døra til sjefens kontor og stormet ut.

Like etter kunne man høre en lastebil ruse motoren før den kom dundrende inn i den hvite Ferrarien.

Ferrarien så ikke pen ut etter sammenstøtet med Volvo-lastebilen.

Selvfølgelig ble politiet tilkalt. Mannen ble arrestert bak rattet på lastebilen som ble brukt til ugjerningen og han må nå stå til ansvar for skadene både på Ferrarien og Volvo-lastebilen som ble brukt som rambukk.

Nå skal ikke vi være moraliserende, men det er jo nærliggende å tenke at det å ha fast sjåførjobb og inntekt må være bedre enn det denne litt hissig sjåføren opplever nå. Selv om lastebilen man må bruke et ett år gammel. Det kan fort straffe seg å være for hissig ...

