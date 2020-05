Ferrari bekrefter i en pressemelding tirsdag formiddag at samarbeidet med Sebastian Vettel avsluttes etter 2020-sesongen.

– For å oppnå best mulig resultater i denne sporten er det viktig for alle parter å samarbeide i perfekt harmoni. Teamet og jeg har innsett at det ikke lenger er et felles ønske om å fortsette samarbeidet etter denne sesongen. Økonomiske forhold har ikke spilt noen rolle i denne felles beslutningen. Det er ikke noe jeg tenker på når jeg tar disse beslutningene, sier Vettel.

Det spekuleres også i at Vettel kommer til å avslutte sin formel 1-karriere.

Samtidig ryktes det i italiensk presse at Renault allerede har gitt ham et konkret tilbud fordi Daniel Ricciardo ikke ønsker å forlenge sin kontrakt der, skriver Motorsport.com.

– De siste månedene har fått mange av oss til å tenke over hva som er viktig å prioritere i våre liv. Man må bruke fantasien og ha en ny tilnærming til en situasjon som har endret seg. Selv vil jeg ta den nødvendige tiden til å reflektere over hva som virkelig betyr noe når det gjelder fremtiden, sier Vettel.

Carlos Sainz, som kjører for McLaren-laget, nevnes som en mulig erstatter for Vettel. Ferrari har allerede sikret seg en forlenget avtale med Vettels lagkamerat Charles Leclerc ut 2024-sesongen.

Vettel ble verdensmester i fire sesonger på rad som RedBull-fører fra 2010 til 2013. Han skiftet til Ferrari før 2015-sesongen, og der har han blant annet endt på andreplass to ganger i VM-sammendraget.

