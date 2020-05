Lokale journalister melder via Twitter om eksplosjoner og skudd ved sykehuset i Dasht-i-Barchi tirsdag morgen. En talsperson for innenriksdepartementet bekreftet senere at et angrep pågår.

– Våre spesialstyrker er i området, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

En lege sier at det fortsatt er leger og sykepleiere som ikke har kommet seg ut av sykehuset, ifølge 1TV , som melder om kamper på stedet.

En barnelege som klarte å flykte fra sykehuset, forteller til AFP at han hørte en kraftig eksplosjon ved inngangspartiet.

– Sykehuset var full av pasienter og leger, det var full panikk inne, sier han.

Ifølge den afghanske nyhetskanalen TOLOnews har to eksplosjoner gått av.