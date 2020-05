– Dette er helt krise

– Det er krevende på kort sikt når du har så mange ansatte som er permittert og får ikke gitt medlemmene det de ønsker, nemlig å trene. Det er også krevende finansielt, men selskapet er i en trygg posisjon, sier Gravir.

KREVENDE TID: Sats' konsernsjef Sondre Gravir. I første kvartal tapte Sats 34 millioner kroner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Når det gjelder den langsiktige utviklingen, sier konsernsjefen at de tror koronakrisen har ført til at flere ønsker å holde seg i form.

Som tidligere uttalt sier Gravir at Sats er skuffet over at åpningen ikke blir før i juni, blant annet fordi det har blitt utarbeidet en bransjestandard som ivaretar smitteverntiltakene.

– Det vil påløpe en del ekstra kostnader i forbindelse med åpningen som for eksempel rengjøring i henhold til smitteverntiltakene. Kommer medlemsavgiften til å øke?

– Ikke på kort sikt. Det viktigste for oss nå er å komme i gang slik at medlemmene får trent, sier han.

Blant de største treningskjedene i Norge er det foreløpig bare fem av de rundt 50 treningssentrene til Family Sports Club som har søkt om penger fra kompensasjonsordningen til regjeringen. Disse fem har til sammen fått nesten 600.000 kroner.

Family Sports Club, som er Norges nest største treningskjede, ønsker ikke på nåværende tidspunkt å kommentere selskapets resultat eller hvor mange medlemmer de har mistet som følge av koronakrisen.

– Ulogisk

Norges tredje største treningskjede EVO melder at de har mistet rundt 4-5 prosent av medlemmene sine. I en lavsesong, som vi er på vei inn i nå, mister de generelt 10 prosent av medlemsmassen.

– Vårt verstefallsscenario er at antall medlemmer kommer til å synke med 15 prosent fram til juli, sier administrerende direktør Morten Hellevang i EVO til TV 2.

EVO har rundt 35.000 medlemmer i Norge.

Hellevang sier han respekterer myndighetenes valg om å åpne treningssentrene i midten av juni, men sier han er skuffet over at åpningen kommer sent i og med at det er lavsesong for bransjen.

– Det er litt ulogisk at man skal kunne drive med kontaktsport, at man kan trene mange ute, at man kan gå på pub og drikke øl og kose seg, men ikke gå inn på et treningssenter. Det er ulogisk spesielt siden det er laget en bransjestandard som vi vet at myndighetene har sagt er god, sier Hellevang.

Hellevang anslår at de har tapt titalls millioner i omsetning og sier han ikke vet hvordan totaleffekten blir. Han sier at det ikke vil bli aktuelt å øke medlemsavgiften eller stenge noen treningssentre.