Regjeringen lover kommunene opptil to milliarder mer neste år

– Ingen er uberørt av denne krisen. Det er den største økonomiske nedturen siden 30-tallet. Den påvirker nasjonen Norge, påvirker staten, og påvirker også kommunene. Vi forsøker etter beste evne å skjerme tjenestene kommunene leverer, sier kommunalministeren.

Han mener det er viktig at regjeringen gir kommunene stabile rammer for neste år og at det selvsagt kan bli aktuelt å komme med nye tiltak rettet mot kommunesektoren dersom det blir behov for det.

– Vi må vurdere behovet fortløpende, men slik situasjonen er nå, er det ikke noen akutt pengenød i Kommune-Norge.

