Revidert nasjonalbudsjett: – Vi bruker enestående mye penger

Brukt 140 milliarder

Regjeringen har allerede før revidert nasjonalbudsjett (RNB) brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet. I tillegg svekkes budsjettet av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden.

Regjeringen har tidligere antydet i brev til Stortinget at budsjettbalansen ligger an til å bli svekket med rundt 200 milliarder kroner og at oljepengebruken lå an til å øke til 3,9 prosent. Men anslagene var svært usikre.

En egen krisepakke for oljenæringen blir lagt fram samme dag som RNB. Ifølge regjeringen vil utsatt skatt kunne bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner.