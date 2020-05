Vi nordmenn er stort sett et lovlydig folkeslag, det gjelder også ute i trafikken.

Men fartsgrensene har mange tydeligvis et litt avslappet forhold til.

En ny og landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk, viser hvor og når nordmenn sier de kjører for fort. Den avslører at det er mest råkjøring på landeveien der fartsgrensen er 80.

Her oppgir 83 prosent at de kjører for fort av og til eller oftere. Og 21 prosent sier de gjør det nesten alltid.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, er ikke overraskende skuffet over tallene:

Kraftig økning

– 4 av 10 dødsulykker skyldes for høy fart. At så mange innrømmer at de stadig bryter fartsgrensen, tyder på at folk ikke forstår risikoen de utsetter seg selv og andre for, sier han.

Hele 17 prosent sier at de kjører over fartsgrensen nesten hver gang de kjører i tettbygde strøk med 50-sone. Dette er en kraftig økning fra 2019 da kun 4 prosent sa det samme.

Til sammen innrømmer nesten halvparten av norske bilister – 47 prosent – at de av og til eller oftere bryter fartsgrensen i 50-sone.

Politiet har fokus på å luke ut verstingene i trafikken, laserkontroller er et virkemiddel her: Foto: Scanpix.

Råkjører i 30-sonen

– Det er særlig alvorlig at så mange kjører for fort i de lavere fartssonene. Det er snakk om tettbygde strøk og boligstrøk med barn og myke trafikanter. Da er det ekstra viktig å holde farten nede og være årvåken. Vi i Trygg Trafikk ønsker også flere politikontroller i tettbygde områder, sier Johansen, i en pressemelding.

Mange innrømmer at de også bryter fartsgrensen i 30-sonene.

Undersøkelsen avslører at også 30-soner er åsted for mye råkjøring. 16 prosent sier at de nesten alltid bryter 30-grensen, hvilket er dobbelt så mange som i fjor. 3 av 10 gjør det av og til eller oftere. Sjåførene under 30 år er de med minst respekt for 30-sonen. 29 prosent av dem kjører nesten konsekvent over 30-grensen.

– Fartsgrensen ikke tilfeldig satt

Undersøkelsen viser at den viktigste grunnen til at vi kjører for fort rett og slett er at vi glemmer oss bort. 48 prosent oppgir nemlig det som grunn, mens 37 prosent mener de kan kjøre for fort, fordi veien er god nok.

– Årvåkenhet er noe av det viktigste for alle som kjører bil. Det innebærer også å følge med på fartsgrensen og overholde den. Den er ikke tilfeldig, men satt på bakgrunn av veistandard, trafikkmengde og sikkerhetsmarginer, avslutter Johansen.

