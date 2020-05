Under en pressekonferanse mandag kommenterte Maria Van Kerkhove, som er epidemiolog i Verdens helseorganisasjon (WHO), at kun en liten del av befolkningen har antistoffer mot koronaviruset i kroppen. Hun viste til flere studier som har blitt gjort i tre ulike verdensdeler.

– Det ser ut som at det finnes et mønster som viser at kun en liten del av befolkningen har utviklet antistoffer mot viruset. Det indikerer at en stor del av befolkningen fortsatt risikerer å bli smittet og at vi har en lang vei å gå før vi når flokkimmunitet, sa Van Kerkhove, ifølge svenske SVT.

Mellom én og ti

I studiene som WHO viste til har mellom én og ti prosent av personene som har blitt testet antistoffer i kroppen. Studiene er fra Asia, Europa og USA.

SJEF: Michael Ryan, WHOs sjef for krisebredskap, under en pressekonferanse. Skjermdump: AFP

– Man snakker ofte om at man oppnår flokkimmunitet gjennom vaksinasjon og vi må være forsiktige når vi prater om flokkimmunitet gjennom naturlige infeksjoner mellom mennesker. Det kan lede til et brutalt regnestykke som ikke setter mennesker, liv og lidelse i sentrum av ekvasjonen, sa Michael Ryan, WHOs sjef for krisebredskap, på pressekonferansen.

Han pekte på at man har trodd at mange allerede har vært smittet av viruset uten at de har hatt merkbare symptomer.

– Når viruset begynte å spre seg, fantes det en oppfatning om at vi bare så de alvorlige tilfellene og de fleste skulle smittes uten å merke det. Disse studiene viser det motsatte. Antallet som er smittet er trolig mye lavere enn det vi har trodd, sa Ryan, ifølge SVT.

– Farlig tilnærming

Ryan rettet i tillegg kritikk mot land som har en strategi om å å oppnå flokkimmunitet.

– Ideen om at land som ikke har gjort mye for å bremse spredningen plutselig kommer til å oppnå flokkimmunitet, og som ikke bryr seg om at man mistet noen eldre på veien, er en farlig tilnærming, sa Michael Ryan.