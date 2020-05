«Spør Kina!»

President Donald Trump er ikke kjent for å lytte til sine rådgivere, men han ga etter da de ba ham stanse sine daglige pressekonferanser for noen uker tilbake.

Det kan ha vært lurt, og ser ut til å ha gitt positive utslag på meningsmålingene. Under disse pressekonferansene kom Trump med forslag til absurd og livsfarlig medisinsk behandling og løy daglig om hvor mange som var testet.

Sent mandag kveld, norsk tid, var han tilbake. Det gikk ikke så bra, og endte med at han avbrøt og forlot pressekonferansen i sinne etter å ha havnet i klinsj med flere journalister.

Absolutt ingen av dem stilte spørsmål som ikke bør stilles.

Beskylder Obama for å være kriminell

Presidenten hadde lagt bak seg en særdeles ivrig Twitter-helg da han kom ut i Rosehagen mellom Det hvite hus og komplekset som vest-fløyen. Via Twitter hadde han beskyldt sin forgjenger, Barack Obama, for å ha begått politisk kriminalitet. Det er en grov beskyldning, og kom etter at Obama kritiserte Trump for vinglete lederskap under Korona-krisen.

På spørsmål fra en av mine kolleger om presidenten kunne forklare hva slags kriminelle handlinger Obama hadde gjort seg skyldig i, svarte Trump at det kunne journalisten lese i avisen. Han holder pressekonferansene for å informere det amerikanske folket. Reporternes oppgave er å stille spørsmål på vegne av lesere og seere. En rollefordeling Donald Trump ikke ser ut til å forstå.

Dårlig testkapasitet

Pressekonferansen skulle egentlig handle om testing. Nok en gang sa president Donald Trump at alle som vil, kan bli testet. Et av medlemmene i presidentens innsatsstyrke mot korona-viruset, admiral Brett Giroir, så seg nødt til å forklare at dette ikke var riktig, og at målet er å tilby test til de som legene mener trenger å bli testet fordi de har symptomer.

Videre kunne admiralen informere om at man håpet å komme opp på et nivå der 300 000 blir testet hver dag. Med den farten vil det ta mer enn tre år å teste den amerikanske befolkningen. Det er ifølge ekspertene alt for dårlig hvis man skal klare å bekjempe pandemien. Etter å ha blitt korrigert, gjentok president likevel Trump helt feilaktig at alle som vil kan bli testet.

Trump tente

Det er ingen tvil om at det som så skjedde vil bli brukt av Joe Bidens valgkamp for alt det er verdt. En reporter fra TV-kanalen CBS fikk ordet, og stilte følgende spørsmål:

«Du har sagt mange ganger at USAs tester er bedre enn alle andre lands tester. Spiller det noen rolle? Hvorfor ha en global konkurranse mens amerikanere dør hver dag?»