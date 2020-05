Den tidligere presidenten skapte overskrifter forrige uke, da han slaktet nåværende president Donald Trumps håndtering av koronaviruset.

Tidligere presidenter pleier å ligge lavt i USA, og skal tradisjonelt sett ikke uttale seg for mye om sin etterfølger.

Det hindret ikke Barack Obama i å dele sine tanker om koronakrisen, som han omtalte som «en absolutt kaotisk katastrofe», ifølge New York Times.

Uttalelsene kom under en lukket telefonkonferanse med Obama Alumni Association, en organisasjon bestående av presidentens tidligere ansatte og støttespillere. Amerikanske medier fikk raskt tak i lydopptak av samtalen, og gjenga Obamas kritikk i sin helhet.

– Klasseløst

Nå er det Obamas tur til å kritiseres. Under mandagens Team Trump Online, Trump-kampanjens direktesendte strømmeprogram på YouTube og Facebook, retter den høytstående republikaneren Mitch McConnell kraftig skyts i retning Obama.

– Jeg synes president Obama skulle holdt kjeft. Vi vet at han ikke liker det denne administrasjonen gjør, det er forståelig. Men helt ærlig så synes er det er litt klasseløst, å kritisere administrasjonen som kommer etter deg, sier McConnell.

Senatoren peker på hvordan de republikanske presidentene George W. Bush og faren lot være å kritisere sine demokratiske etterfølgere.

– Du hadde muligheten, du var der i åtte år. Jeg synes tradisjonen startet av Bush, hvor man ikke kritiserer sin etterfølger, er en god tradisjon.

Mener Obama må ta ansvar

Under programmet, som ledes av Donald Trumps svigerdatter Lara Trump, sier McConnell at Obama-administrasjonen må ta sin del av ansvaret for koronakrisen i USA.

– Det er åpenbart at Obama-administrasjonen ikke etterlot denne administrasjonen med noen som helst plan for å håndtere pandemien, sier McConnell.

Senatoren går videre hardt ut mot demokratiske smitteverntiltak, og anklager guvernørene for å «ville holde folk innelåst».

– De er nesten beruset av makten og muligheten til å holde alle innelåst, sier McConnell.

Anklages for store forbrytelser

Også Donald Trump har rettet skyts mot Obama de siste dagene. Søndag og mandag har presidenten sendt ut over hundre twitter-meldinger. I flere av dem anklager han Obama for å stå bak store forbrytelser, noe Trump døper «Obamagate».

Trump hevder «Obamagate» vil få Watergate, avlyttingsskandalen som felte president Richard Nixon, til å fremstå som småtteri.

Under mandagens pressekonferanse, som Trump avbrøt etter å ha kranglet med journalister, ba en journalist fra Washington Post presidenten om å redegjøre for akkurat hvilke forbrytelser Obama skal ha beggått.

– Du vet akkurat hva forbrytelsen er. Forbrytelsen er veldig åpenbar for alle. Alt du trenger å gjøre er å lese avisene. Bortsett fra din, svarte Trump, uten å komme med ytterligere detaljer om hva han mener Obama skal ha gjort.