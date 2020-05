Se Matchball hver mandag fra klokken 20:00 på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Etter lite spilletid forrige sesong og følelsen av å ikke føle seg ønsket av klubben, forlenget Pål André Helland kontrakten sin med Rosenborg i februar.

Det var i høst en del spekulasjoner om RBK-profilen kom til å forlate trønderne, etter å ha blitt tilbudt en treårskontrakt av svenske Norrköping.

30-åringen valgte likevel å bli værende i bartebyen. Det angrer han ikke et sekund på nå.

– Jeg valgte å bli værende fordi jeg tror det var så enkelt som at vi fikk rensket luften mellom meg og klubben. Begge partene fikk sagt hva man føler. Da er det ikke noe bedre plass for meg å være enn i Rosenborg. Det er selvfølgelig et par klubber i toppen av Champions League, men jeg kan stikke fingeren i jorda og erkjenne at det er et lite hakk opp der, sier Helland i et intervju på Matchball.

Tåler kampbelastningen

30-åringen ser nå fram mot seriestart og tror ikke Rosenborg vil få noen konsekvenser av større kampbelastning.

– Jeg tror om vi kommer i gang 16. juni, så er det ikke noe problem med å få gjennomført 30 kamper. Det betyr at det blir en del uker med to kamper i uken, men det er ikke vi i Rosenborg ukjent med. Nå har vi i tillegg hatt seks måneders oppkjøring, så om vi ikke klarer det ikke nå klarer vi det aldri, konstaterer Helland.

Han synes det er deilig å returnere til treningsfeltet og innrømmer at fotball har vært et stort savn de siste månedene.

– Det er veldig artig å få kjent på frustrasjonen over å tape og gleden over å vinne, det er det jeg har savnet mest. Det var ikke noe supernivå på den første treningen. Det var nesten den samme følelsen som første trening etter juleferien, sier RBK-profilen.

Strengt regime

Grunnet det vedvarende koroanviruset har ikke spillere kunne trene sammen på flere måneder. Selv kan han fortelle om et strengt regime i Rosenborg og at han likevel er i god form.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at vi i Rosenborg har fulgt retningslinjene. Det har nesten vært som «Det tredje rike-regime». Det har vært veldig strengt. Men vi har trent godt og ikke spilt internkamper, påpeker 30-åringen.

– Hadde det vært noen løpekonkurranser i Eliteserien hadde jeg vært godt rustet, men vi trenger mer fotballtrening før vi er i god nok form.