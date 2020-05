Alexander Heggland (41) var i risikogruppen etter en nyretransplantasjon, og i mars fikk han påvist koronaviruset.

Etter åtte uker på sykehus mistet han livet.

Han etterlater seg kone og seks barn.

I samråd med mannens familie gjøres Alexanders navn kjent i media.

Han er den yngste personen i Norge med koronavirus som har mistet livet.

– En aktiv familiefar

Mandag kveld sier Alexander Hegglands søster til TV 2 at det hele har vært et mareritt for familien.

– Det har vært et helvete for oss som familie. De siste åtte ukene har det vekslet mellom håp og fortvilelse, sier Ann-Christin Heggland.

Hun forteller at broren har vært ved god helse inntil han ble smittet av viruset.

– Han var en aktiv og frisk familiefar. For femten år siden gjennomgikk han et nyretransplantasjon, men han har vært ved god helse, sier søsteren.

Hun sier familien har følt seg godt ivaretatt ved Haukeland universitetssykehus i tiden broren har vært innlagt.

– Vi har følt oss godt ivaretatt. Vi har fått god informasjon, og fått god oppfølging fra sykehuset, sier hun.

Innsamlingsaksjon for familien

Natt til mandag ble det startet opp en innsamlingsaksjon til minne om Alexander Hegglund på innsamlingstjenesten Spleis.

Os & Fusaposten omtalte innsamlingsaksjonen først.

Mandag kveld har det kommet inn 483.930 kroner, som skal gå til familien.

Ordfører i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg sier til TV 2 at aksjonen er et flott initiativ.

– Jeg tenker at det er bevis på at folk bryr seg om hverandre. Det viser at det er noe godt i folk når du ser hvordan folk viser omtanke for folk som har det vondt, sier Lindborg.

Hun sier også at hun synes denne saken er vond, men at den setter ting i perspektiv.

– Det er vondt, og samtidig blir det litt realisme i ting. Man har vært veldig opptatt av at dette rammer eldre, men dette viser at det kan ramme folk i alle aldersgrupper, sier hun.

Alexanders søster sier at familien har det tungt, men aksjonen er et fint initiativ.

– Vi i familien tar det minutt for minutt nå. Jeg tror aksjonen kan være fin for familien i tiden som kommer, sier hun.

Måtte ta farvel

Der er det oppført noen ord til minne om Alexander på vegne av familie og venner.

– Alexander kjempet tappert mot Covid-19 i 8 uker på sykehuset. Familien har levd i en ekstrem situasjon i lang tid. Den niende mai måtte de si adjø til sin kjære mann og pappa, står det.

Venner og familie vil minnes Alexander som en fantastisk pappa og fosterfar.

– Alexander var en fantastisk pappa og fosterfar. Han elska barna sine, og hadde alltid tid til dem. Alexander og kona hadde et sterkt fellesskap. De jobbet sammen om å gi hvert av barna sine gode dager.

Videre står det om hvilke planer de hadde sammen etter de giftet seg, og at at de drømte om et langt liv sammen.

De hadde drømmer og planer, akkurat som meg og deg, om å se barna vokse opp sammen.