Mandag meldte flere britiske medier at Premier League har fått grønt lys til å gjenoppta sesongen fra 1. juni.

Den engelske avisen The Telegraph har fått tilgang på et 50-siders dokument som viser hvordan landet skal åpnes igjen.

Nå skaper myndighetenes insistering på spill på nøytrale baner problemer.

Etter mandagens møte ønsker Premier League å oppfordre den britiske regjeringen og nødetatene til å revurdere kravet om at sesongen skal spilles ferdig på nøytrale baner.

Det fordi mer enn halvparten av ligaens 20 lag har uttrykt sin misnøye. Det skriver sportsnettstedet ESPN.

Uenighet blant flere klubber

Mens noen klubber nevner behovet for sportslig integritet, ved å ferdigspille sesongen på hjemme-og bortebane, vil andre ha hjemmebanefordel, mens flere klubber fremhever viktigheten av å anerkjenne lukrative sponsoravtaler. Som for eksempel navngitte stadionrettigheter.

– Det er ingen perfekt løsning på dette, og det er vanskelig å tilfredsstille alle klubbene. Selvfølgelig er det ikke ideelt med nøytral bane, men det er veldig mye bedre enn å ikke fullføre sesongen, sa The Athletic-journalist James Pearce i Mens vi venter på TV 2 Sumo.

Det har vært en utbredt motstand mot forslaget om nøytral bane fra flere nedrykkstruede klubber. Også Brighton og Aston Villa har har uttrykt sin bekymring for å overgi hjemmebanefordelen – dette grunnet avgjørende kamper om å holde seg i Premier League.

Myndighetene, som møter Premier League til nærmere samtaler denne uken, vil bruke nøytrale baner for best å kunne gjennomføre smitteverntiltak rundt kampene. Man vil for eksempel unngå at tusener av Liverpool-fans samler seg utenfor stadion når laget kan sikre seg ligatittelen.

Vil fullføre sesongen

De tre nederste klubbene i ligaen kan bli tvunget til å støtte gjenoppstarten av Premier League etter at det engelske fotballforbundet (FA) gikk inn for å kreve sesongen avgjort etter sportslig fortjeneste, skriver Daily Mail.

Det betyr å enten spille de resterende kampene, eller bruke en formel som kalles poeng per kamp – som kan brukes til å avgjøre ligaen.

Ut i fra den engelske avisens beregninger vil de nåværende bunnlagene Bournemouth, Aston Villa og Norwich nesten helt sikkert rykke ned.

Det betyr at de klubbene sannsynligvis vil støtte planene om å gjenoppta sesongen i et forsøk på å unngå nedrykk.

– Med tanke på å spille på nøytral bane må minimum 14 klubber være enig, og det er nok en en del klubber som ønsker det. Man leser mye forskjellig i media. Men det er klart et det mange klubber som tenker egenintresse og kunne tenkt seg å kansellere sesongen. Alle klubbledere har selvfølgelig som mål på den felles videokonferansen å representere det beste for klubben, så bra som de bare kan. Men det må være noen unntak, sier James Pearce.