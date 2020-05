Vil ikke svare på om de har flere Hagen-bevis: – Må være en misforståelse

Elden: Alt skal frem

Ifølge en annen profilert forsvarsadvokat, John Christian Elden, har ikke politiet anledning til å holde tilbake materiale.

– Hvis politiet følger norsk lov, og det må vi forutsette at de gjør, så skal alt legges frem for dommerne og forsvarer. De har ikke anledning til å holde tilbake et eneste dokument fra forsvarer når det er et rettsmøte, sier Elden og legger til:

– Det betyr at på fredag, da høyesterett kom med sin avgjørelse, så skal ikke politiet sitte med opplysninger som ikke er kjent.

TYDELIG: Forsvarsadvokat John Christian Elden er klar på at politiet ikke kan holde tilbake bevis. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

– Kan ikke politiet holde tilbake eller porsjonere ut bevis?

– De har ikke lov til å holde tilbake ting, sier Elden.

– Ingenting?

– Ingenting. Loven er klar: Forsvareren skal få alle dokumenter i saken hvis han ber om dem, og dommerne skal i hvert fall ha alt. Politiet har ikke lov til å holde tilbake spor fra dommerne som avgjør saken.